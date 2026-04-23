بيتيس يهدد طموحات الريال.. وبرشلونة أمام عقبة خيتافي

يسعى ريال مدريد إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفًا على ريال بيتيس غدًا الجمعة في الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ويحتل فريق المدرب ألفارو أربيلوا المركز الثاني برصيد 73 نقطة، بفارق تسع نقاط خلف برشلونة المتصدر، فيما يتواجد بيتيس في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

وكان بيتيس قد ودع الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي من دور الثمانية أمام سبورتينج براجا، لكنه عاد لطريق الانتصارات بفوزه على جيرونا 3-2.

وحقق فريق المدرب مانويل بيليجريني 12 انتصارًا و13 تعادلًا مقابل 7 هزائم في 32 مباراة، ليحتل المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.

ويمتلك بيتيس سجلًا جيدًا على أرضه، حيث حصد 26 نقطة من 15 مباراة، ولم يخسر سوى ثلاث مرات.

ويدخل بيتيس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على ريال مدريد 2-1 في الموسم الماضي، رغم خسارته 1-5 في لقاء الدور الأول على ملعب سانتياجو برنابيو.

وخسر بيتيس مباراتين فقط من آخر ست مواجهات أمام الريال في الدوري، مقابل ثلاثة تعادلات.

في المقابل، يدخل ريال مدريد المباراة منتشيًا بفوزه على ديبورتيفو ألافيس 2-1، بفضل هدفي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

ورغم صعوبة المنافسة على اللقب، فإن الفوز الأخير جاء مهمًا بعد سلسلة من أربع مباريات دون انتصار.

وكان ريال مدريد قد ودع دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، وقد ينهي الموسم دون ألقاب، ما يدفعه للتحرك بقوة في سوق الانتقالات الصيفية.

ويعد الريال ثاني أفضل فريق خارج أرضه هذا الموسم، بحصده 30 نقطة من 15 مباراة، حقق خلالها 9 انتصارات.

ويستعيد بيتيس خدمات أنتوني بعد انتهاء إيقافه، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة جونيور فيربو ودييجو يورينتي وأنخيل أورتيز.

أما ريال مدريد، فيغيب عنه رودريجو وتيبو كورتوا بسبب الإصابة، فيما قد يعود راؤول أسينسيو، بينما يغيب إيدير ميليتاو، مع تواجد أنطونيو روديجر وديان هويجسن في التشكيل.

وفي مباراة أخرى، يواجه برشلونة مضيفه خيتافي بعد غد السبت.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 82 نقطة، فيما يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 44 نقطة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة لبرشلونة، إذ يقربه الفوز خطوة جديدة من حسم اللقب، بينما يسعى خيتافي للحفاظ على فرصه في التأهل للبطولات الأوروبية.

ويُظهر التاريخ تفوقًا لبرشلونة، لكن المواجهات أمام خيتافي تبقى معقدة، خاصة على ملعب كوليسيوم، حيث نجح الفريق المدريدي في فرض التعادل أكثر من مرة.

تكتيكيًا، يعتمد خيتافي على التنظيم الدفاعي والمرتدات، بينما يرتكز برشلونة على الاستحواذ والضغط العالي.

ويغيب عن برشلونة لامين يامال وجواو كانسيلو للإصابة، بالإضافة إلى إريك جارسيا للإيقاف.

وفي بقية المباريات، يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع مايوركا، وبلنسية مع جيرونا، وأتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو، ورايو فايكانو مع ريال سوسيداد، وريال أوفييدو مع إلتشي، وأوساسونا مع إشبيلية، وفياريال مع سلتا فيجو، وإسبانيول مع ليفانتي.