«لاليغا» تبث لقطات من مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بتقنية «كاميرا الحكم» (فيديو)

بثّت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى لقطات مصوّرة مصحوبة بالصوت باستخدام تقنية «كاميرا الحكم» خلال مباراة برشلونة وسيلتا فيغو ضمن منافسات المرحلة 33، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المشاهدة التلفزيونية.

وتنقل هذه التقنية المبتكرة مجريات اللقاء من منظور حكم المباراة، عبر كاميرا مدمجة في سماعته، ما يمنح المشاهد رؤية مباشرة للأحداث كما يراها الحكم داخل أرض الملعب.

وأوضحت «لاليغا» أن استخدام «كاميرا الحكم» سيستمر في عدد من المباريات المقبلة، من بينها لقاء ريال بيتيس وريال مدريد، ومباراة فالنسيا وأتلتيكو مدريد في المرحلة 34، إضافة إلى قمة برشلونة وريال مدريد في المرحلة 35.

وكانت التقنية قد ظهرت للمرة الأولى في إسبانيا خلال نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي جمع بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.

وبحسب المنظمين، تسهم «كاميرا الحكم» في وضع المشاهد في قلب الحدث، من خلال نقل سرعة اللعب وحدّة الاحتكاكات وزوايا تصوير غير مسبوقة، كما يشمل النظام بث الصوت، ما يساعد على فهم قرارات التحكيم بشكل أفضل، ويعزز مستوى الشفافية والتفاعل مع الجماهير.