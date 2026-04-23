إنتر ميلان يترقب تعثر نابولي لحسم اللقب

ستكون الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم حاسمة في العديد من الجوانب، حيث تشهد مواجهات قد تحدد بطل المسابقة أو شكل الصراع على بطاقات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن الجولة تتضمن مواجهة قوية بين ميلان وضيفه يوفنتوس، تتجه الأنظار إلى ملعب «دييجو أرماندو مارادونا»، حيث يلتقي نابولي مع كريمونيزي في مباراة قد تمنح اللقب للمتصدر إنتر ميلان.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف إنتر ميلان، وفي حال خسارته، سيكون إنتر بحاجة إلى الفوز أو التعادل أمام تورينو لضمان التتويج باللقب للمرة 21 في تاريخه.

ويعلم فريق المدرب أنطونيو كونتي أن الحفاظ على اللقب أصبح شبه مستحيل، مع تبقي أربع جولات فقط، ما يزيد من الضغوط قبل مواجهة كريمونيزي المهدد بالهبوط.

وسيحاول إنتر ميلان مواصلة انتصاراته، خاصة بعد تأهله إلى نهائي كأس إيطاليا عقب فوزه على كومو بنتيجة 3-2، حيث سيواجه لاتسيو في النهائي يوم 13 مايو/أيار.

وفي قمة الجولة، يسعى يوفنتوس للفوز لتعزيز فرصه في التأهل لدوري الأبطال، وربما التقدم إلى المركز الثالث على حساب ميلان.

وكانت مواجهات ميلان ويوفنتوس في السابق صراعًا مباشرًا على اللقب، لكنها في الموسم الحالي تأتي في ظل هيمنة إنتر ونابولي، وتراجع نسبي للفريقين.

ويترقب روما وكومو نتائج القمة، حيث يسعى كل منهما لتعزيز حظوظه في التأهل الأوروبي.

ويستمر الصراع على المركز الرابع بين يوفنتوس وكومو وروما، في حال حسم إنتر اللقب مبكرًا.

وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي بارما مع بيزا، وهيلاس فيرونا مع ليتشي، وفيورنتينا مع ساسولو، وكالياري مع أتالانتا، ولاتسيو مع أودينيزي.