بعد تتويج بايرن.. صراع أوروبي مشتعل في البوندسليغا

تمتلك المدربة ماري لويز إيتا فرصة للتأثير على معركة حجز مقاعد دوري أبطال أوروبا في الدوري الألماني، حيث يلتقي يونيون برلين، صاحب المركز 11، مع لايبزج، صاحب المركز الثالث، غدًا الجمعة في المرحلة 31.

وبعدما حسم بايرن ميونخ اللقب الأسبوع الماضي، يتحول التركيز إلى صراع محتدم بين عدة أندية لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي والتأهل للبطولة القارية.

وبإمكان بوروسيا دورتموند، وصيف الترتيب، حسم مقعده في دوري الأبطال هذا الأسبوع، بينما تنتظر فرق مثل شتوتجارت وهوفنهايم وباير ليفركوزن أسابيع حاسمة ومتوترة.

وقد تحصل ألمانيا على مقعد إضافي في دوري الأبطال للمركز الخامس، حال تفوقها على إسبانيا في تصنيف «مقاعد الأداء الأوروبي» التابع لـيويفا، وهو ما يعتمد على نتائج بايرن ميونخ وفرايبورج أوروبيًا.

ورغم خسارة يونيون برلين 1-2 أمام فولفسبورج في الظهور الأول لإيتا، أظهرت المباراة مؤشرات إيجابية، رغم إهدار العديد من الفرص.

وسيكون التحدي أصعب أمام لايبزج، الذي يمر بسلسلة من أربعة انتصارات متتالية، ويطمح للعودة إلى دوري الأبطال.

ويستعد دورتموند لاستضافة فرايبورج على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، في مواجهة حاسمة، حيث يحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 64 نقطة، معتمدًا على قوته الهجومية بقيادة سيرهو جيراسي، إلى جانب تألق يوليان رييرسون.

في المقابل، يسعى فرايبورج لتعزيز فرصه الأوروبية بقيادة مهاجمه إيجور ماتانوفيتش.

وفي ديربي «الراين»، يلتقي باير ليفركوزن مع كولن، في مباراة قد تحدد مصير التأهل لدوري الأبطال، وربما مستقبل المدرب كاسبر هيولماند.

من جهة أخرى، قد تتوقف محاولات هاري كين لتحطيم الرقم القياسي التهديفي، في ظل اتجاه المدرب فينسنت كومباني لإراحته، ما أتاح الفرصة لتألق نيكولاس جاكسون.

وسجل كين 32 هدفًا في 30 مباراة، كما تألق لويس دياز بـ15 هدفًا و13 تمريرة حاسمة، مع ترقب لمشاركتهما أمام ماينز.

ويدخل بايرن اللقاء متصدرًا برصيد 79 نقطة، مع أقوى هجوم (109 أهداف)، بينما يسعى ماينز لتحسين نتائجه على أرضه.

وفي صراع التأهل، يبرز فيسنيك أسلاني مع هوفنهايم، بينما يستضيف شتوتجارت فريق فيردر بريمن الساعي للهروب من الهبوط.

كما يواجه فولفسبورج، المهدد بالهبوط، نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، بينما يخوض سانت باولي مواجهة حاسمة أمام هايدنهايم.

ويلتقي أيضًا أوجسبورج مع آينتراخت فرانكفورت في مواجهة متوازنة.