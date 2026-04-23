اتحاد عالمي جديد للاعبين وسط صراع مع «فيفا»

من المقرر الكشف عن اتحاد جديد للاعبين الدوليين في إسبانيا، اليوم الخميس، وسط نزاع قانوني بين اتحاد اللاعبين المحترفين فيفبرو والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأفاد بيان صحفي صدر أمس الأربعاء أن أربعة اتحادات للاعبين، بقيادة الاتحاد الإسباني للاعبين المحترفين، برئاسة ديفيد أجانزو، ستكون من المؤسسين المشاركين لهذا الكيان العالمي الجديد.

وسيحدد أجانزو توجهات الاتحاد في مؤتمر صحفي يُعقد في مدريد، يوم الخميس، وفقًا للبيان.

وأشار بيان صادر عن «فيفا» إلى أنه على علم بهذه التحركات، وأن اسم الاتحاد الجديد سيكون «اتحاد اللاعبين الدوليين» (AIF).

وقال متحدث باسم «فيفا»: «مثل غيره، تم إبلاغ الاتحاد الدولي بإنشاء اتحاد اللاعبين الدوليين».

وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «كمبدأ عام، يظل الاتحاد الدولي ملتزمًا بتواصل بناء مع جميع الأطراف المعنية بكرة القدم، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية، بما في ذلك التمثيل».

وتوترت العلاقات بشكل كبير بين «فيفبرو» و«فيفا» منذ أن رفع الفرع الأوروبي للاتحاد دعوى قضائية، بالتعاون مع رابطة الدوريات الأوروبية، ضد «فيفا» في عام 2024، بسبب ما اعتبره الاتحاد إخفاقًا في التشاور بشأن جدول المباريات، واستغلال الاتحاد الدولي لوضعه المهيمن في السوق.

وتشير مصادر مقربة من «فيفبرو» إلى أن الاتحاد لم يُدعَ إلى اجتماع في الرباط العام الماضي، حيث أعلن «فيفا» التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من قضايا رعاية اللاعبين.

كما تمت دعوة أجانزو، إلى جانب رئيس نقابة أخرى من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الجديد، وهو رينالدو مارتوريلي، من نقابة لاعبي ساو باولو في البرازيل.

وكان أجانزو، الذي ترأس «فيفبرو» حتى عام 2024، قد قطع علاقة اتحاد اللاعبين الإسبان مع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في وقت سابق هذا العام، تمهيدًا لتأسيس الاتحاد الجديد.

ورفض اتحاد اللاعبين المحترفين «فيفبرو» التعليق على هذه التطورات.