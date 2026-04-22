رونالدو يتفاعل مع الجماهير بعد تأهل النصر لنهائي أبطال آسيا 2 «فيديو»

أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاعلاً لافتاً مع جماهيره عقب فوز فريقه النصر على الأهلي القطري 5-1، وتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2. وأثناء خروجه من ملعب زعبيل لبّى طلبات المشجعين بالتوقيع. وشهدت المباراة تألقاً للنصر، الذي فرض سيطرته منذ البداية، مستفيداً من دعم جماهيري كبير في ملعب الوصل، حيث جذب حضور رونالدو الكثير من محبيه إلى المدرجات.



