النصر يقسو على الأهلي القطري ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2

تأهل النصر السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، عقب فوزه مساء اليوم على الأهلي القطري 5-1 في نصف نهائي المنافسة، على ملعب استاد زعبيل في دبي، بعد مباراة قوية ومثيرة من الطرفين شهدت العديد من الفرص المهدرة، نجح خلالها النصر في تحويل تأخره بهدف إلى فوز كبير ومستحق، أهّله لبلوغ النهائي الآسيوي، الذي يلتقي فيه على ملعبه جامبا أوساكا الياباني يوم 16 مايو المقبل.



وفي بداية اللقاء، فرض الأهلي ضغطاً هجومياً منحه ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، نفذها جوليان دراكسلر، لكن بينتو حارس مرمى النصر تصدى لها ببراعة، ولم يتأخر بعدها الأهلي في التقدم، بعد أن سجل سيكو عمر الهدف الأول في الدقيقة 10، قبل أن ينتفض النصر سريعاً وينجح في هز الشباك عبر كومان، الذي سجل ثلاثية في الدقائق 12 و45+7 و63، إضافة إلى هدف بواسطة إنجلو بورجيس «ق 23»، وختم الخماسية عبدالله الحمدان «ق 80».



وتوج النصر جهوده في البطولة بسلسلة مميزة من النتائج، حيث حقق فوزه العاشر توالياً في نصف النهائي دون خسارة أو تعادل خلال مشوار البطولة بعد أن تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، قبل أن يتجاوز أركاداغ التركماني في دور الـ16 بالفوز عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة متشابهة 1-0، ثم تخطى الوصل في ربع النهائي برباعية دون رد، ليواصل انتصاراته اليوم ويتأهل إلى النهائي عن جدارة.