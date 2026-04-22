ترقب إماراتي لقرار الاتحاد الآسيوي بشأن احتجاج شباب الأهلي

يترقب الشارع الكروي الإماراتي خلال الساعات المقبلة قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به نادي شباب الأهلي على خلفية الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.



وكان النادي قد وجّه احتجاجه ضد حكم اللقاء الأسترالي شون إيفانز، مؤكداً تمسكه بكامل حقوقه القانونية وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة، ومطالباً بإعادة المباراة بداعي وجود خطأ في تطبيق القانون، إثر قرار إلغاء هدف التعادل الذي سجله الفريق في الوقت بدل الضائع.



وتسود حالة من الترقب المشحون بالتوتر والجدل، انعكست بوضوح في تعليقات نجوم وخبراء التحليل الكروي والتحكيمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لقرار الحكم بإلغاء الهدف.



وفي سياق متصل، أرسل اتحاد الإمارات لكرة القدم خطاباً رسمياً لدعم احتجاج شباب الأهلي، مطالباً بتنفيذ طلب النادي بإعادة مباراة نصف النهائي، قبل أن يصدر بياناً أكد فيه دعمه الكامل لموقف النادي الإماراتي.



من جانبه، أوضح عبدالمجيد حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن بعثة الفريق ستبقى في مدينة جدة بقرار من إدارة النادي، إلى حين صدور القرار الرسمي من الاتحاد الآسيوي بشأن الاحتجاج.



وجاء تأكيد عبدالمجيد لينفي ما تردد حول بقاء البعثة بطلب من الاتحاد الآسيوي، الذي تواصل لجانه المختصة اجتماعاتها خلال الساعات الماضية لاستكمال ملف المباراة والواقعة بكامل تفاصيلها، تمهيداً لعرضها على لجنة الانضباط، الجهة المسؤولة عن البت في قبول أو رفض احتجاج «الفرسان».



وكان فريق ماتشيدا قد حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لنسخة 2025-2026.



وسجل يوكي سوما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12، بينما ألغى الحكم هدفاً لشباب الأهلي أحرزه غويلهرم بالا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد تدخل تقنية الفيديو، بداعي عدم اكتمال عملية التبديل في صفوف الفريق الياباني قبل تسجيل الهدف.