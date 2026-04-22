الجميع خلف كريستيانو رونالدو في زعبيل



اجتذبت شعبية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حشوداً جماهيرية كبيرة إلى استاد زعبيل، حيث توافد مشجعون من مختلف الجنسيات لمتابعة مواجهة النصر السعودي والأهلي القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.



وساهم رونالدو، بفضل حضوره اللافت وتأثيره العالمي، في خلق أجواء استثنائية داخل المدرجات، إذ رفعت الجماهير الأعلام وارتدت القمصان الصفراء، مرددة هتافات داعمة للنجم البرتغالي وفريقه. ولم تقتصر الحماسة على مشجعي النصر فحسب، بل امتدت لتشمل عشاق كرة القدم الذين حرصوا على مشاهدة أحد أبرز نجوم اللعبة عن قرب.



وأعرب عدد من الحضور عن سعادتهم بالتواجد، مؤكدين أن وجود رونالدو في البطولة أضفى طابعاً خاصاً على المباراة، وزاد من جاذبيتها. كما شددوا على دعمهم الكامل للنصر، معبرين عن ثقتهم بقدرة الفريق على تحقيق الفوز وبلوغ النهائي، في ظل قيادة رونالدو وخبرته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الحاسمة.