هدف على طريقة «تريفيلا» يدهش ملايين المتابعين (فيديو)



لم يكن الآلاف في ملعب ويملبي الشهير، وملايين من متابعي البث عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدركون القدرات الرياضية للنجم براون الشهير بلقب بـ«TBJZL» إلا أنهم تفاجؤوا تماماً خلال المباراة الودية الخيرية التي نظمها نجوم وسائل التواصل الاجتماعي على ملعب ويملبي وتابعها 90 ألف متفرج من داخل الملاعب وملايين المشاهدين عبر البث المباشر.

فقد نجح براون في تسجيل هدف بطريقة «تريفيلا»، وهي التسجيل بالتصويب من خارج القدم، من ضربة حرة من خارج حدود منطقة الجزاء بطريقة أثارت الإعجاب بالفعل لصعوبة تنفيذ الضربة بهذه الطريقة التي اشتهر بها البرتغالي كواريزما، وهي من الأساليب المفضلة لنجم برشلونة لامين يامال.



ولدى براون قاعدة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمتلك أكثر من 5 ملايين مشترك على قناته في يوتيوب، ونحو 4 ملايين متابع على إنستغرام.