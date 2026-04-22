بيلينغهام يدفع مليون دولار وفاء لدين «برمنغهام»



أوضح الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أن شعوره بالامتنان لمدينته الأم برمنغهام كان وراء قراره شراء حصة أقلية في نادي برمنغهام فونيكس للكريكيت.



واستحوذ لاعب وسط إنجلترا على حصة تبلغ 1.2 % في الفريق، الذي يشارك في بطولة «ذا هندرد»، مقابل مبلغ قُدّر بأكثر من 800 ألف جنيه استرليني (مليون دولار).



وقدرت قيمة امتياز فونيكس بنحو 82 مليون جنيه استرليني عندما استحوذت شركة نايت هيد كابيتال على حصة 49 % العام الماضي، خلال عملية بيع أطلقها مجلس إنجلترا وويلز للكريكيت.

نشأ بيلينغهام في ستوربريدج، وبدأ مسيرته في برمنغهام سيتي، وهو من عشاق الكريكيت، ولعب في صفوف هاغلي في وورسيسترشير على مستوى الناشئين.



وقال اللاعب البالغ 22 عاماً «أحب برمنغهام. أنا ممتن جداً لما قدمته لي مدينة برمنغهام بأكملها». وأضاف «أحب الكريكيت أيضاً، لذلك عندما سنحت لي فرصة المشاركة لم أفكر مرتين، وأنا سعيد جداً بالانضمام». وتابع «تلقيت أفضل تنشئة في كرة القدم، وفي الحياة من خلال برمنغهام سيتي. أشعر بأنني مدين للمدينة بشيء».



ويعد أسطورة كرة القدم الأمريكية (أن أف أل) توم برادي أيضاً جزءاً من مجموعة نايت هيد المالكة لبرمنغهام سيتي، وتنطلق نسخة عام 2026 من بطولة «ذا هندرد» في 21 يوليو، وتستمر أربعة أسابيع.