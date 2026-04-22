حلاق تشيلسي يتجسس على الفريق

دبي ــ إيهاب زهدي

تشهد أروقة نادي تشيلسي، حالة من الجدل بعد تسريب معلومات حساسة تتعلق بتشكيلة الفريق قبل ساعات من مباراته أمام برايتون، والتي انتهت بخسارة ثقيلة للبلوز بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتفاجأ جمهور تشيلسي بانتشار معلومات مبكرة عبر حساب حلاق الفريق على منصة «إكس» يدعى @Rileyeagles ، الذي نشر قبل الإعلان الرسمي أن كول بالمر وجواو بيدرو سيغيبان عن المواجهة بداعي الإصابة، وهو ما تأكد لاحقاً مع إعلان التشكيلة الرسمية من جانب المدرب ليام روزينيور.



ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، إذ أشار الحساب ذاته إلى تفاصيل إضافية بطريقة غير مباشرة، عبر منشورات ربطت بين لاعبين من الفريق وأحداث داخل النادي، ما فتح باب التكهنات حول وجود مصدر داخلي يسرب معلومات الفريق قبل المباريات.



وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، إلى أن جذور القضية تعود إلى تصريحات سابقة لمدرب تشيلسي ليام روزينيور، الذي أكد الشهر الماضي أن النادي تمكن من تحديد هوية الجاسوس الذي سرب تشكيلة الفريق في مناسبات سابقة، بينها مباريات أوروبية، مشيراً إلى أن التسريب لم يكن بنية خبيثة وأن مصدره تم التعامل معه داخلياً.



وقال روزينيور حينها: «نعرف من هو، وقد تعاملنا مع الموقف»، دون الكشف عن هوية الشخص المعني، فيما أكدت تقارير أن التسريبات لم تكن صادرة مباشرة من أحد اللاعبين.



وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه تشيلسي مرحلة اضطراب فني وإداري، مع تراجع نتائج الفريق وابتعاده عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث دخل مواجهة برايتون متأخراً بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع.



كما زادت حالة التوتر داخل غرفة الملابس بعد تصريحات مثيرة للجدل من لاعب الوسط إنزو فرنانديز خلال فترة التوقف الدولي، ما دفع المدرب لاتخاذ قرار بإيقافه لمباراتين، في مؤشر إضافي على حجم التحديات التي يواجهها النادي في هذه المرحلة.