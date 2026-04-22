معركة لندنية على فابريغاس

في الوقت الذي تراجعت فيه حظوظ أرسنال في حصد لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل عقب الخسارة من مانشستر سيتي، تراجعت حظوظ جاره تشيلسي في اللحاق بدوري الأبطال الموسم المقبل بعد الخسارة أمام برايتون، لتبدأ الصحافة الإنجليزية في توقع التغييرات الجوهرية في الناديين خلال الموسم المقبل، وحتماً ركزت على التغيير الجوهري في الجانب الفني.



وعلى الرغم من المساندة التي وجدها مايكل أرتيتا مدرب أرسنال من إدارة الفريق في السنوات الأخيرة إلا أن تقارير كشفت أن منصبه مهدد متى ما أخفق في الخروج على الأقل بلقب كبير بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا آخر المنافسات التي يصارع فيها أرسنال.



أما جاره تشليسي فمن الواضح أن فترة المدرب الجديد ليام روسينيور لن تستمر طويلاً في ظل التراجع الرهيب في النتائج.



ترشيحات متعددة تناولتها الصحافة البريطانية لمنصب مدرب تشيلسي مثل لامبارد ودييغو سميوني، ولكن معظم الترشيحات صبت لصالح نجم أرسنال وبرشلونة وتشيلسي السباق سيسك فابريغاس الذي يقدم مستويات متميزة للغاية خلال قيادته لفريق كومو الإيطالي، حيث تحول الفريق الصاعد قبل موسمين إلى قوة ضاربة في الكالشيو.



ولن تكون مهمة تشيلسي في التعاقد مع فابريغاس سهلة، حيث كشفت المصادر نفسها أن أرسنال يعتبر نجمه السابق الخيار الأول أيضاً في حال قرر التخلي عن أرتيتا.



الأيام المقبلة يتكشف إلى أين يتجه الناديان، وكيف سيكون شكل الدكة الفنية لهما عند بداية الموسم.