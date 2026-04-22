الشارقة والوحدة.. طموحات مختلفة في دوري المحترفين



يلتقي الشارقة وضيفه الوحدة عند الساعة السادسة مساء غد الخميس، في افتتاح مباريات اليوم الأول من الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تحمل طموحات مختلفة لكل فريق، مع اقتراب نهاية المنافسة وختام الموسم الكروي.



ويدخل الشارقة المباراة ساعياً لمواصلة تحسن نتائجه في الفترة الأخيرة، بعد أن حقق الفوز على الوصل، قبل أن يتعادل مع بني ياس في الجولة الماضية، وهي نتائج أعادت قدراً من التوازن، بعد تراجعه في النتائج خلال جولات سابقة، ويحتل الشارقة المركز السابع برصيد 25 نقطة، ما يدفعه للبحث عن انتصار جديد يمنحه دفعة معنوية في الجولات المتبقية، في الوقت الذي يبدو فيه تقدمه بجدول الترتيب مهمة صعبة، لوجود فارق 6 نقطة يفصله عن النصر صاحب المركز السادس، مع تبقي 4 جولات فقط لنهاية البطولة.



في المقابل، يعيش الوحدة فترة صعبة، بعد غيابه عن الانتصارات في آخر أربع جولات، حيث تعرض لخسارتين مقابل تعادلين، ما أدى إلى تراجعه في جدول الترتيب إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة، متساوياً مع الوصل صاحب المركز الرابع.



وتحمل المباراة أهمية للوحدة، كونها الأولى لمدربه الجديد حسن العبدولي، الذي تم تكليفه قبل أيام بقيادة الفريق، حيث يسعى إلى تحقيق بداية إيجابية، تعيد الثقة للاعبين، وترفع المعنويات قبل الاستحقاق الأهم، المتمثل في نهائي كأس المحترفين مطلع مايو المقبل أمام العين، حتى يكون في كامل جاهزيته للقاء.