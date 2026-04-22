«كاف» يدرس نقل كأس أمم أفريقيا 2027 إلى جنوب أفريقيا



تتجه بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقررة في أوغندا وكينيا وتنزانيا، نحو احتمال إعادة النظر في هوية الدولة المستضيفة، في ظل تأخر واضح في وتيرة إنجاز الأشغال في عدد من المنشآت الرياضية والبنى التحتية.



ووفقاً لما أوردته صحيفة «لوموند» فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» يدرس سيناريو نقل كامل تنظيم البطولة إلى دولة أخرى، مع بروز جنوب أفريقيا خياراً بديلاً محتملاً لتولي الاستضافة.



وكشفت «لوموند» عن تقرير أعد عقب زيارة تفتيشية، أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن أعمال البناء والتأهيل الخاصة بالبنية التحتية في أوغندا وكينيا وتنزانيا تشهد تأخراً ملحوظاً قد يهدد جاهزية البلدان الثلاثة لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.



وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، قد أعلن في 7 أبريل الجاري عن مواعيد النسخة المقبلة من البطولة القارية، التي ستقام لأول مرة في تاريخها بشكل مشترك بين ثلاثة بلدان هي كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة الممتدة من 19 يونيو إلى 18 يوليو 2027.



بحسب تفاصيل المشروع التزمت كينيا بتوفير خمسة ملاعب، بينها ثلاثة في العاصمة نيروبي، إضافة إلى ملعب جديد، وملعبين في مدينتي كاكاميغا وإلدوريت.



أما تنزانيا فتخطط لاستضافة المباريات في أربع مدن، بينها أرُوشا ودودوما، مع تشييد ملعبين جديدين.



في المقابل اختيرت ثلاث مدن في أوغندا هي كمبالا وهوِيما وليرا، على أن تستفيد المدينتان الأخيرتان من ملاعب جديدة.



ويشير التقرير إلى أن أوغندا تواجه أكبر التحديات، إذ لا يتوفر لديها حالياً أي ملعب يطابق معايير الفئة الرابعة المعتمدة من «الكاف»، وهي أعلى درجات الاعتماد.



وتشمل أبرز المشاريع المتأخرة منشآت في هوِيما، غرب البلاد، والذي تم تشييده خصيصاً للبطولة، يعاني من عيوب متعددة، خصوصاً على مستوى غرف تبديل الملابس الخاصة باللاعبين والحكام، إضافة إلى المناطق المخصصة لوسائل الإعلام، كما لفت التقرير إلى أن أعمال تجديد استاد نيلسون مانديلا لا تزال بدورها غير مكتملة، في مؤشر إضافي على حجم التحديات، التي تواجهها أوغندا في الوفاء بالمعايير المطلوبة لاستضافة الحدث القاري الكبير.



أما في كينيا، التي سبق أن واجهت انتقادات بعد انسحابها من تنظيم نسخة 1996، وتخليها عن استضافة بطولة أمم أفريقيا للمحليين عام 2018، فقد تم توجيه ملاحظات بشأن تأخر أشغال مركز «موي» الرياضي الدولي، وملعب «تالانتا» في نيروبي، الذي كان من المفترض تسليمه نهاية عام 2025، في حين تؤكد السلطات المحلية أن افتتاحه قد يتم في يوليو المقبل.



تنزانيا في الموعد.. والبحث عن بدائل



في المقابل تبدو تنزانيا الأكثر تقدماً في تنفيذ التزاماتها، حيث تشير التقارير إلى أنها تسير وفق الجدول الزمني المحدد من الاتحاد الأفريقي.



وأمام هذه التفاوتات بات «الكاف» يدرس خطة بديلة، تشمل منح جنوب أفريقيا شرف تنظيم البطولة بالكامل، بما يتيح للدول الثلاث الحالية مزيداً من الوقت لاستكمال مشاريعها، وربما استضافة نسخة 2028.



كما يظل اسم رواندا مطروحاً كونه خياراً احتياطياً في حال تعذر على أي من الدول الثلاث استكمال الاستعدادات في الوقت المناسب.