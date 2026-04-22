رونالدو يحقق حلم طفل بلقطة «سيوو» في بهو فندق بدبي (فيديو)



لم يكن الطفل دانيال يدرك أن انتظاره في بهو فندق إقامة فريق النصر السعودي في دبي سيتوج بلحظة ستبقى محفورة في ذاكرته إلى الأبد، حين التقى نجمه المفضل كريستيانو رونالدو وشاركه تنفيذ حركته الشهيرة «سيوو» في لحظة غامرة بالسعادة.



وقبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام الأهلي القطري لبى رونالدو طلب طفل خلال لقائهما في دبي، في مشهد عفوي لقي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويحظى رونالدو باهتمام واسع من محبيه في كل محطة يحل فيها، حيث يلاحقه عشاقه من الفندق إلى ملعب التدريبات في زعبيل، في مشاهد تعكس الشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها النجم البرتغالي.



ونشر الطفل مقطع فيديو يظهر فيه مع رونالدو، وبعد أن وقع له النجم البرتغالي على قميصه، طلب منه مشاركته اللقطة الشهيرة، وهو ما استجاب له رونالدو بابتسامة. وكتب الطفل على حسابه في إنستغرام: «التقيت بالأسطورة كريستيانو رونالدو، ونفذنا معاً حركة «سيوو».. الأحلام تتحقق».