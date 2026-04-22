اتحاد الكرة الإماراتي يساند شباب الأهلي رسمياً في أزمة الهدف الآسيوي الملغى



أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، دعمه الكامل لنادي شباب الأهلي في احتجاجه المقدم إلى الاتحاد الآسيوي، على خلفية إلغاء هدف الفريق في الوقت بدل الضائع من مواجهته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.



وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، مساندته لكل خطوة يتخذها النادي للحفاظ على حقوقه، داعياً في الوقت ذاته الاتحاد الآسيوي إلى ضرورة اختيار أطقم تحكيم تتناسب مع قيمة البطولات القارية، ومواكبة التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم عالمياً على المستويات التنظيمية والفنية والتحكيمية، بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف.



وشدد البيان على حرص اتحاد الكرة الإماراتي على صون حقوق أنديته في مختلف المحافل، مؤكداً وقوفه الكامل إلى جانب نادي شباب الأهلي في كل الإجراءات التي سيتخذها على خلفية الأحداث التحكيمية التي رافقت المباراة، مع تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة اللازمة.



كما عبر الاتحاد عن تضامنه الكبير مع «الفرسان»، مشيراً إلى أن الفريق كان يمتلك كل المقومات لمواصلة مشواره بنجاح في البطولة القارية، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله.



وكان نادي شباب الأهلي قد تقدم باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة الأسترالي شون إيفانز، مطالباً بإعادة اللقاء، استناداً إلى وجود خطأ في تطبيق القانون عقب إلغاء هدف التعادل الذي سجله الفريق في الوقت القاتل من المباراة، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.