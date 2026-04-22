أندية «التشامبيونشيب» ترفض إدخال نظام مراجعة جديد للمباريات

رفضت أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «التشامبيونشيب» مقترحًا لإدخال نظام مراجعة تحكيمي جديد يعتمد على مبدأ التحدي، وهو ما يؤكد تحفظًا داخل الأندية تجاه توسيع استخدام التكنولوجيا في إدارة المباريات.

وجاء القرار عقب مناقشات خلال الاجتماع السنوي لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث تم طرح نظام «الدعم بالفيديو لكرة القدم» كبديل مبسط لتقنية حكم الفيديو المساعد، يسمح للمدربين بطلب مراجعتين لكل مباراة، على أن يحتفظ الفريق بمحاولاته في حال نجاح التحدي.

وبحسب ما نقلته صحيفة «إيفنينج ستاندرد»، فإن غالبية الأندية عارضت تطبيق النظام بعد استبيان داخلي، مفضلة الإبقاء على آلية التحكيم الحالية دون إدخال تغييرات جذرية في الموسم المقبل.

وأكد هذا الموقف حالة من التردد داخل الأندية، خاصة في ظل الجدل المستمر حول فعالية تقنية الفيديو، رغم استخدامها في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2019، وما صاحبها من انتقادات متكررة.

وكشفت نتائج استطلاع أجرته رابطة مشجعي كرة القدم الإنجليزية، بمشاركة نحو 8 آلاف مشجع، أن نسبة كبيرة منهم لا تؤيد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، إذ أعرب أكثر من 75% عن رفضهم لها، فيما أكد أكثر من 90% أنها أثرت سلبًا على متعة متابعة المباريات وأفقدت لحظات الاحتفال بعفويتها.

وفي المقابل، تقرر استمرار العمل بتقنية خط المرمى في مباريات «التشامبيونشيب» خلال الموسم المقبل.