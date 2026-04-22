شباب الأهلي يتمسك باحتجاجه ويؤجل المغادرة من جدة بانتظار قرار آسيوي

قررت بعثة فريق شباب الأهلي البقاء في مدينة جدة، لحين البت في الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به النادي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على خلفية الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووجّه النادي احتجاجه ضد حكم اللقاء الأسترالي شون إيفانز، مؤكدًا تمسكه بكامل حقوقه القانونية وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة، ومطالبًا بإعادة المباراة بداعي وجود خطأ في تطبيق القانون، إثر قرار إلغاء هدف التعادل الذي سجله الفريق في الوقت بدل الضائع.

وقدم شباب الأهلي اعتراضاً رسمياً في أرضية الملعب وقبل مغادرة الفريق لملعب المباراة، كما تم تقديم مذكرة اعتراض رسمية عبر القنوات المعنية.

وتتضمن طلبات شباب الأهلي إعادة المباراة.

كما يجري التنسيق خطوة بخطوة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم لحفظ حقوق أندية الدولة.

كما تقرر إبقاء بعثة الفريق في جدة لحين البت في الطلبات.

وكان ماتشيدا قد حسم بطاقة التأهل إلى النهائي عقب فوزه بهدف دون مقابل في المواجهة التي أُقيمت على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لنسخة 2025-2026.

وسجل يوكي سوما هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12، فيما ألغى الحكم هدفًا لشباب الأهلي أحرزه غويلهرم بالا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد تدخل تقنية الفيديو، بداعي عدم اكتمال عملية التبديل في صفوف الفريق الياباني قبل تسجيل الهدف.

وفي المباراة الأخرى من الدور ذاته، نجح الأهلي السعودي في بلوغ النهائي بعد فوزه على فيسيل كوبي بنتيجة 2-1 على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن تُقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل.