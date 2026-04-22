قائمة الهدافين في أوروبا تكشف ملامح جيل جديد من النجوم

كشفت قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال العقد الحالي عن تحول واضح في خريطة النجومية، مع بروز جيل جديد يقود سباق الأهداف، في ظل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المنافسة داخل القارة العجوز خلال المواسم الماضية.

وأظهرت الأرقام تقاربًا بين أبرز المهاجمين، حيث يتصدر الثنائي كيليان مبابي نجم ريال مدريد وروبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة القائمة برصيد 172 هدفًا لكل منهما، في سباق مفتوح على القمة.

ويلاحقهما مباشرة هاري كين نجم بايرن ميونخ برصيد 171 هدفًا، ثم إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي بـ 170 هدفًا، بفارق هدفين فقط بين الرباعي الأول، وهو ما يؤكد شراسة المنافسة، وفقًا لما نشره موقع «بلانيت فوتبول».

ويحتل محمد صلاح نجم ليفربول المركز الخامس برصيد 128 هدفًا، بعدما واصل تألقه في الدوري الإنجليزي منذ عام 2020، محققًا حذاءين ذهبيين خلال هذه الفترة، من بينها جائزة الموسم الماضي.

وبرز أيضًا الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان في المركز السادس برصيد 117 هدفًا، بعدما حافظ على تسجيله لأرقام مزدوجة في معظم المواسم، بينها ثلاث مواسم متتالية تجاوز خلالها حاجز 20 هدفًا، وتُوج هدافًا للدوري الإيطالي في موسم 2023-2024.

وفي المركز السابع، يأتي الغيني سيرهو غيراسي لاعب بوروسيا دورتموند برصيد 98 هدفًا، بعد مسيرة تنقل خلالها بين فرنسا وألمانيا، حيث تألق مع شتوتغارت قبل انتقاله إلى دورتموند، واقترابه من الوصول إلى نفس أرقامه السابقة.

ويحتل الكندي جوناثان ديفيد لاعب يوفنتوس المركز الثامن بـ93 هدفًا، بعدما تألق مع ليل الفرنسي بتسجيل 87 هدفًا في خمس سنوات، قبل انتقاله إلى اليوفي، حيث يواجه صعوبة نسبية في التسجيل.

وفي المركز التاسع، يأتي الكرواتي أنتي بوديمير لاعب أوساسونا برصيد 88 هدفًا، كأحد أبرز مفاجآت القائمة، بعدما حافظ على مستواه في الدوري الإسباني مع فريقه، ونجح في تسجيل أرقام مميزة في عدة مواسم.

ويتقاسم المركز العاشر كل من دوشان فلاهوفيتش وتشيرو إيموبيلي برصيد 87 هدفًا، حيث واصل الأول تسجيله مع فيورنتينا ثم يوفنتوس دون تجاوز 20 هدفًا في الموسم مع الأخير، بينما حصد الثاني الحذاء الذهبي الأوروبي في 2020 وواصل التألق قبل انتقاله إلى باريس إف سي.

وتؤكد هذه الأرقام نهاية حقبة هيمنة الأسماء التقليدية، وبداية مرحلة جديدة يقودها جيل جديد من المهاجمين، مع استمرار المنافسة بفوارق ضئيلة قد تتغير في أي لحظة خلال السنوات المقبلة.