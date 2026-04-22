أرتيتا يغير نهجه لإنعاش آمال آرسنال في لقب الدوري الإنجليزي

منح المدرب ميكيل أرتيتا لاعبي آرسنال راحة غير معتادة، في محاولة لإعادة شحن الفريق بدنيًا وذهنيًا قبل المرحلة الحاسمة من سباق لقب الدوري الإنجليزي.

وجاء قرار المدرب الإسباني بعد خسارة الفريق أمام مانشستر سيتي، حيث حصل اللاعبون على يومين راحة، في خطوة تخالف النهج المعتاد لأرتيتا الذي يعتمد على كثافة العمل والانضباط طوال الموسم، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة «إيفنينج ستاندرد» البريطانية.

ويؤكد هذا التوجه إدراك الجهاز الفني لحجم الإرهاق الذي تعرض له الفريق، بعدما خاض مباريات مكثفة في أربع بطولات مختلفة، ما قلص فرص الحصول على فترات راحة خلال الأشهر الماضية.

ويستفيد آرسنال من أسبوع خالٍ من المباريات، عقب خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون، ليبدأ التحضير لمواجهة مهمة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، في لقاء قد يلعب دورًا كبيرًا في تحديد مسار المنافسة.

وتزداد أهمية المرحلة المقبلة مع احتمالية تصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب حال فوزه على بيرنلي، ما يضع الفريقين في سباق مباشر خلال الجولات الخمس الأخيرة، حيث يصبح الفوز وحده غير كافٍ دون تحسين فارق الأهداف.

ويأمل أرتيتا في استعادة بعض العناصر المصابة، مع اقتراب عودة بوكايو ساكا ويوريين تيمبر، وهو ما قد يمنح الفريق دفعة قوية في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ويمثل هذا القرار محاولة لإيجاد توازن بين الجاهزية البدنية والضغط التنافسي، في وقت يسعى فيه آرسنال لإنهاء صيام طويل عن لقب الدوري، امتد لأكثر من عقدين.