بيلينغهام يوسع استثماراته خارج كرة القدم

اشترى النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد، حصة بنسبة 1.2% في فريق برمنغهام فينيكس الإنجليزي للكريكيت.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن برمنغهام فينيكس كان ضمن ثمانية أندية عُرضت للبيع في 2025، حيث اشترت مجموعة «نايت هيد كابيتال مانجمنت» الأمريكية، المالكة لنادي برمنغهام سيتي، الذي سبق أن لعب له بيلينغهام، حصة تبلغ 49% من الأسهم مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت «بي بي سي» أن ورشيسترشاير احتفظت بحصتها البالغة 51%، بينما حصل نجم ريال مدريد على 0.6% من كل طرف، لتتراجع حصة ورشيسترشاير إلى 50.4% من أسهم الفريق.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الصفقة، التي تبلغ قيمتها مليون جنيه إسترليني، اليوم الأربعاء.

ولفتت إلى أن بيلينغهام (22 عامًا) يعد من عشاق لعبة الكريكيت، وسبق له اللعب ضمن فريق الناشئين في نادي هاجلي للكريكيت في ورشيسترشاير.

ونقلت أيضًا تصريحًا عن بيلينغهام، في مقابلة أُجريت معه عام 2025، قال فيه إن بن ستوكس، قائد منتخب إنجلترا للكريكيت، هو الرياضي الذي يتمنى أن يتبادل معه مسيرته الاحترافية.