جدل واسع على «السوشيل ميديا» والبرامج التحليلية بعد إلغاء هدف شباب الأهلي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيل ميديا» بحالة واسعة من الجدل، عقب إلغاء هدف شباب الأهلي في الوقت بدل الضائع من مباراته أمام ماتشيدا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي اللقطة التي حسمت تأهل الفريق الياباني إلى النهائي بعد فوزه بهدف دون مقابل.



وتباينت ردود الفعل بين الجماهير، حيث وجه عدد كبير من المتابعين انتقادات حادة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، معتبرين أن اختيارات الأطقم التحكيمية في الأدوار الإقصائية أثرت على سير بعض المباريات في البطولة التي تقترب من محطتها الختامية السبت المقبل، حين يلتقي الأهلي السعودي، حامل اللقب، مع ماتشيدا في النهائي.



وامتد الجدل إلى البرامج التحليلية، حيث وجه محللون ومعلقون انتقادات مباشرة لقرارات طاقم تحكيم مباراة شباب الأهلي وماتشيدا، وفي مقدمته الحكم الأسترالي الذي أدار المواجهة وألغى هدف «الفرسان» في اللحظات الحاسمة.



وأكد الحكم الدولي الإماراتي السابق فريد علي، خلال تحليله التلفزيوني، أن هدف شباب الأهلي صحيح 100%، ولا يعتريه أي شك من الناحية التحكيمية.

وفي السياق ذاته، شدد الحكم الدولي الكويتي السابق مشعل العسعوسي، على أن قرار إلغاء الهدف لم يكن صحيحاً، مضيفاً أن الحكم لم يكن يجب عليه العودة لتقنية الفيديو في هذه الحالة، وكان الأجدر به استمرار اللعب واعتماد الهدف، وفق تقديره التحكيمي.