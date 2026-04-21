كورودا يعلق على إلغاء هدف شباب الأهلي: راجعنا اللقطة والقرار صحيح

أكد غو كورودا، مدرب فريق ماتشيدا الياباني، صحة قرار الحكم بإلغاء هدف شباب الأهلي في الوقت بدل الضائع من مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي انتهت بتأهل الفريق الياباني إلى المباراة النهائية بعد فوزه بهدف دون مقابل.



وقال كورودا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «كان واضحاً أن رمية التماس لعبت قبل استبدال اللاعب، وطالبنا بإعادة النظر فيما حدث، وهذه هي قواعد كرة القدم، وأنا ممتن لحكم المباراة لأنه تأكد من ذلك عندما عاد إلى تقنية الفيديو».



وعن تأهل فريقه إلى النهائي القاري، أضاف: «سعيدون لأننا سنلعب في النهائي بعد مواجهة فرق قوية، وكان لدينا مشجعون في الملعب، كما أن هناك من يدعمنا من اليابان».

وبخصوص أرضية الملعب، عقب تصريحات سابقة من مسؤولي فيسيل كوبي الذين ودعوا البطولة أمس، قال مدرب ماتشيدا: «رغم حالة الأرضية، أثق في اللاعبين لتقديم أداء جيد في المباراة النهائية، لأننا نريد أن نصبح أبطال هذه المنافسة».



واختتم كورودا تصريحاته قائلاً: «أمس خسر فيسيل كوبي المواجهة، وكان ذلك أمراً محزناً لكرة القدم اليابانية، لذلك نرغب في تقديم مباراة قوية في النهائي، والانتصار، واللعب باسمنا واسمهم».