يعقوب الحمادي: إلغاء هدف شباب الأهلي خطأ كارثي

رأى يعقوب الحمادي الحكم الدولي السابق، أن طاقم تحكيم مباراة شباب الأهلي وماتشيدا الياباني، وقع في خطأ كارثي بإلغاء هدف «الفرسان» في الوقت بدل الضائع من مباراة الفريقين في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وكان قرار إلغاء هدف لشباب الأهلي في مواجهة ماتشيدا، قد أثار موجة واسعة من الجدل التحكيمي، وسط انتقادات لاذعة طالت طريقة إدارة الحالة، والتدخل المتأخر لتقنية الفيديو في لقطة وصفت بأنها حساسة ومؤثرة على نتيجة المباراة، والتي انتهت لمصلحة الفريق الياباني بهدف دون مقابل، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة القارية.



وأكد الخبير التحكيمي أن الإشكالية لم تكن في تطبيق القانون فقط، بل في آلية التدخل نفسها، لأن ما حدث لا يندرج ضمن الحالات المسموح فيها لتقنية الفيديو بالتدخل، باعتبار أن إجراءات التبديل تقع تحت مسؤولية الحكم الرابع والحكم المساعد والحكم الرئيسي داخل أرضية الملعب، وليس غرفة الفيديو.



وأضاف أن تقنية الفيديو يفترض أن تتدخل في حالات محددة فقط، مثل التسلل أو الأخطاء المؤثرة المباشرة أو صحة الأهداف من حيث المخالفات الواضحة، بينما لا يفترض بها التدخل في تفاصيل إجرائية، مثل بدء تنفيذ رمية التماس أو اكتمال عملية التبديل، حتى وإن ترتب عليها هدف.



وأوضح أن تدخل «فار» في هذه الحالة تحديداً يعد توسعاً غير دقيق في الصلاحيات، لأن الخطأ إن وجد، كان يجب أن يتخذ بقرار لحظي من قبل الطاقم داخل الملعب، عبر إيقاف اللعب في الوقت المناسب قبل استئناف الهجمة.



