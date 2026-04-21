سوزا غاضباً بعد إلغاء هدف شباب الأهلي: بطولة بهذا الحجم تستحق حكاماً أفضل



أبدى البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، استياءه الشديد من الأداء التحكيمي خلال مواجهة فريقه أمام ماتشيدا، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، منتقداً ما وصفه بـ«الأخطاء الفنية المؤثرة» في إدارة المباراة، التي انتهت لمصلحة الفريق الياباني بهدف دون مقابل، وتأهله إلى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية.



وقال سوزا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «للأسف يحزنني اختيار حكام دون مستوى الأندية والمدربين واللاعبين المشاركين في البطولة الآسيوية، وكان هناك خطأ فني واضح، لأن الحكم أطلق صافرة استئناف اللعب، ثم لعبنا بناءً على قراره وسجلنا هدفاً، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ويلغى الهدف، والبطولة تستحق حكاماً أفضل».



وأضاف: «مستوى الجميع متطور في هذه المرحلة من البطولة، لكن مستوى التحكيم أقل بكثير، وهذا الحكم سبق أن تم إبعاده بسبب أخطاء، واليوم تتكرر الأخطاء نفسها، وما حدث خطأ فادح، وأثر بشكل مباشر على مجريات اللقاء».



وتابع سوزا بنبرة انتقادية واضحة: «الحكم أطلق صافرة اللعب، ثم تم تسجيل هدف صحيح وفق مجريات اللعب، قبل أن يتم إلغاؤه بطريقة غير مفهومة، وهذه ليست المرة الأولى، ويجب أن تكون هناك مراجعة جادة لمستوى الحكام في هذه المرحلة من البطولة».



وتأتي تصريحات مدرب شباب الأهلي، في ظل جدل واسع حول اللقطة التحكيمية التي ألغى فيها الحكم هدفاً لفريقه بداعي خلل في إجراءات التبديل، بعد تدخل تقنية الفيديو، في قرار أثار نقاشاً كبيراً حول حدود استخدام تقنية الفيديو في البطولة.