«الفار» يحرم شباب الأهلي من «الآسيوية»



ودع شباب الأهلي دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور نصف النهائي، عقب الخسارة أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف دون مقابل، في مواجهة الدور نصف النهائي التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.



وسجل يوكي سوما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12، وتدخلت تقنية الفيديو «فار»، في قرار مثير للجدل، لإلغاء هدف سجله غويلهرم بالا لشباب الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في لقاء اتسم بالندية والحذر التكتيكي بين الفريقين، قبل أن يحسم ماتشيدا بطاقة العبور إلى النهائي.



ويضرب ماتشيدا موعداً مع الأهلي السعودي، حامل اللقب، مساء السبت المقبل، في نهائي مرتقب يسعى كل من الفريقين خلاله إلى كتابة فصل جديد في التاريخ الآسيوي والتتويج باللقب القاري.

وفرض الحذر نفسه على انطلاقة المباراة بين الفريقين حتى الدقيقة 12، عندما ارتكب بوغدان، مدافع شباب الأهلي، خطأً في التعامل مع كرة سهلة، ليستغلها يوكي سوما ويخطفها وينفرد بالمرمى، قبل أن يضعها بهدوء لحظة خروج الحارس حمد المقبالي، مسجلاً هدف التقدم لفريق ماتشيدا.



وتأثر أداء «الفرسان» بالهدف المبكر، حيث ظهرت حالة من الارتباك في الدقائق التالية، قبل أن يتألق المقبالي في الدقيقة 14 وينقذ مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة خطيرة من إريك.

ومع مرور الوقت، بدأ شباب الأهلي في استعادة توازنه تدريجياً، وارتفع نسق أدائه الهجومي منذ الدقيقة 29، ليتبادل الفريقان المحاولات، وكاد كوان سانتوس أن يدرك التعادل في الدقيقة 35، إلا أن العارضة حرمت تسديدته من هز الشباك.



وفي الدقيقة 41، تدخلت تقنية الفيديو لإلغاء قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح ماتشيدا، قبل أن يهدد برينو مرمى الفريق الياباني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتقدم ماتشيدا بهدف دون رد.



وكثف شباب الأهلي من نشاطه الهجومي مع انطلاقة الشوط الثاني، حيث سنحت فرصة مبكرة عبر غويلهرم بالا في الدقيقة 46، إلا أن رأسيته جاءت ضعيفة واستقرت بين يدي حارس الفريق الياباني، رغم انفراده بالمرمى.



ومع تصاعد الضغط الهجومي لـ«الفرسان»، اضطر ماتشيدا إلى التراجع إلى مناطقه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، قبل أن يشهد اللقاء في الدقيقة 63 إلغاء هدف لشباب الأهلي بداعي التسلل على غويلهرم بالا، بناءً على إشارة الحكم المساعد، وهو القرار الذي أكدته تقنية الفيديو.



واضطر شباب الأهلي لإجراء تبديل إجباري في الدقيقة 68، بخروج البديل ماتيوس هنريكي متأثراً بالإصابة، وذلك بعد مشاركته بديلاً لبوغدان في الدقيقة 60، وبعدها أهدر البديل محمد جمعة المنصوري فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 72، بعدما سدد كرة مرت بجوار القائم رغم اقترابه الشديد من المرمى.



وواصل «الفرسان» فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء أمام الفريق الياباني الذي تراجع بشكل كامل في الشوط الثاني، إلا أن الأفضلية لم تترجم إلى أهداف، في ظل افتقاد الحلول الهجومية، إلى جانب المعاناة في الاحتفاظ بالكرة داخل نصف ملعب المنافس، الذي اعتمد على تنظيم دفاعي محكم وصلب.



وتدخلت تقنية الفيديو لإلغاء هدف سجله غويلهرم بالا لصالح شباب الأهلي في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، بداعي تنفيذ رمية التماس التي انطلقت منها الهجمة قبل استكمال تبديل لاعب الفريق الياباني، في قرار حاسم منح ماتشيدا بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية.