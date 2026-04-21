إسماعيل مطر: أخطاء التحكيم في لقطة التبديل حرمت شباب الأهلي من هدف قاتل

عبّر إسماعيل مطر، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوحدة السابق، عن استيائه من القرار التحكيمي الذي ألغى هدف شباب الأهلي في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام ماتشيدا الياباني، ليودع الفريق الإماراتي دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي، بعد الخسارة بهدف دون مقابل.



وحمل مطر مسؤولية الخطأ إلى كامل الطاقم التحكيمي، مشيراً إلى وجود ارتباك واضح في إدارة لقطة التبديل من قبل الحكم الرابع، والحكم المساعد، وأوضح أن الحكمين كانا مطالبين بمتابعة عملية التبديل بدقة، خاصة أن الفريق كان يستعد لتنفيذ رمية التماس بشكل طبيعي، قبل أن تتطور الهجمة إلى هدف، ليتم بعدها الحديث عن عدم اكتمال خروج لاعب ودخول آخر، وهو ما وصفه بالحالة الجدلية.



وأضاف إسماعيل مطر، أن التواصل بين طاقم التحكيم لم يكن بالشكل المطلوب، مؤكداً أن مثل هذه التفاصيل يجب أن تكون محسومة في هذا المستوى من المنافسات، قائلاً إن التوقيت كان واضحاً، حيث تم السماح باستئناف اللعب قبل اكتمال التبديل بشكل كامل.



وشدد إسماعيل مطر، على أن المسؤولية لا تقع على اللاعبين، بل على الطاقم التحكيمي الذي يفترض أن يضمن تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح، موضحاً أنه من غير المنطقي السماح باستمرار اللعب ثم إلغاء الهدف لاحقاً بسبب خطأ إداري في التبديل، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه الأخطاء التحكيمية في البطولات الكبرى قد تكون حاسمة، معتبراً أن ما حدث كلف شباب الأهلي فرصة ثمينة في التأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية.