النصر يدرس تصعيد كريستيانو جونيور إلى الفريق الأول



يدرس نادي النصر السعودي إمكانية تصعيد كريستيانو رونالدو جونيور إلى صفوف الفريق الأول، بداية من الموسم المقبل، وفقاً لما أفادت به تقارير صحافية. وذكرت المصادر نفسها أن إدارة النادي تعتزم تقييم مستوى اللاعب الشاب مع نهاية الموسم الجاري، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، وذلك في إطار قياس قدرته على تقديم إضافة فنية محتملة تمهيداً لدمجه ضمن التشكيلة الأساسية اعتباراً من الموسم المقبل.



ويأتي هذا التوجه في ظل الدور المحوري الذي يلعبه والده، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مشروع النادي، حيث يرتبط بعقد يمتد حتى يونيو 2027.



ومن المقرر أن يبلغ كريستيانو جونيور السابعة عشرة من عمره بحلول نهاية عقد والده، وهو السن الذي شهد ظهور عدد من اللاعبين على الساحة الكروية العالمية، من بينهم لامين يامال وليونيل ميسي. وفي حال تحقق هذا السيناريو، قد يشهد الفريق مستقبلاً مشاركة الأب وابنه معاً، في تجربة نادرة على مستوى كرة القدم الاحترافية.



