لقطة غريبة.. حكم يوقف نهائي الكأس للرد على هاتفه (فيديو)

شهد نهائي كأس هولندا بين إيه زد ألكمار وإن إي سي نيميخن واقعة غير معتادة، بعدما أوقف الحكم داني ماكيلي المباراة لفترة وجيزة من أجل الرد على مكالمة هاتفية.

وجاءت الواقعة على ملعب «دي كويب» في مدينة روتردام، حيث توجه الحكم إلى جانب الملعب، وتلقى هاتفًا محمولًا قبل أن يرد على الاتصال ثم يعود لاستئناف اللقاء، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية.

ولفتت اللقطة أنظار الجماهير التي تفاعلت مع اللقطة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثيرون عن دهشتهم من هذا التصرف غير المألوف في مباراة نهائية، بينما لجأ البعض إلى التعليقات الساخرة حول هوية المتصل وتوقيت المكالمة.

وانتشرت تساؤلات عديدة حول سبب هذا التوقف المفاجئ، قبل أن تشير تقارير لاحقة إلى أن المكالمة كانت مرتبطة باعتبارات أمنية، في ظل قيام بعض الجماهير بإشعال الألعاب النارية داخل المدرجات، ما استدعى تدخلًا سريعًا من طاقم التنظيم.

وعلى مستوى المباراة، فرض فريق ألكمار سيطرته وحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-1، ليحصد لقبه الخامس في البطولة ويؤمن مقعده في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.