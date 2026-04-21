غرامة قاسية تقرب رحيل لوكاكو عن نابولي

فرض نادي نابولي غرامة مالية على مهاجمه روميلو لوكاكو، على خلفية غيابه عن الفريق دون إذن، لتؤكد حجم الأزمة التي قد تدفع نحو رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن إدارة نابولي قررت تغريم لوكاكو مبلغ 150 ألف يورو، بما يعادل 20% من راتبه الشهري، بعد غيابه عن الفريق لأكثر من أسبوعين دون الحصول على إذن مسبق.

وعاد المهاجم البلجيكي إلى النادي قادمًا من مدينة أنتويرب البلجيكية، حيث عقد اجتماعًا مع المدير الرياضي جيوفاني مانا، بحضور وكيل أعماله فيديريكو باستوريلو، لمناقشة مستقبله خلال الفترة المقبلة، وسط مؤشرات قوية على اقتراب نهاية مشواره مع الفريق.

وسمحت إدارة النادي للوكاكو بالسفر إلى بلجيكا خلال الفترة الماضية، لكنها قررت خصم النسبة المشار إليها من راتبه، على خلفية غيابه غير المبرر، في وقت تتزايد فيه التقارير داخل إيطاليا بشأن رحيله هذا الصيف، خاصة مع تبقي عام واحد فقط في عقده.

ويأتي ذلك في ظل موسم صعب للاعب، الذي عانى من إصابة عضلية قوية في بدايته، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، واكتفى بتسجيل هدف واحد فقط في سبع مباريات، دون أن يبدأ أي لقاء بشكل أساسي.

ولم يلتقِ لوكاكو بالمدير الفني أنطونيو كونتي خلال زيارته الأخيرة للنادي، بينما يسعى اللاعب لاستعادة جاهزيته البدنية خلال الأسبوعين المقبلين، على أمل اللحاق بالمباريات الثلاث الأخيرة من الدوري الإيطالي هذا الموسم.