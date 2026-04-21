سيناريو مجنون.. أندية إنجلترا تسيطر على خريطة أوروبا

فتح الدوري الإنجليزي الممتاز الباب أمام سيناريو غير مسبوق قد يشهد مشاركة ما يصل إلى 10 أندية في البطولات الأوروبية خلال موسم 2026-2027.

يرتكز هذا الاحتمال على التعديلات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بنظام التأهل، خاصة المقاعد الإضافية المرتبطة بالأداء القاري، إلى جانب النتائج القوية التي تحققها الأندية الإنجليزية في مختلف المسابقات الأوروبية.

يعتمد تحقق هذا السيناريو على عدة مسارات متزامنة، تبدأ بحجز أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي مقاعدهم في دوري أبطال أوروبا، مع إمكانية إضافة مقعد خامس عبر التصنيف الأوروبي، إلى جانب تأهل بطل الدوري الأوروبي، وهو ما قد يرفع عدد ممثلي إنجلترا في البطولات القارية.

تمتد الصورة لتشمل مشاركة أندية أخرى في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، حيث يمكن أن تتأهل فرق عبر مراكز الدوري المحلي، إضافة إلى أبطال البطولات المحلية مثل كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، ما يفتح الباب أمام وصول أندية من خارج دائرة الكبار إلى المنافسات القارية.

ويمنح هذا النظام فرصة حقيقية لأندية مثل كريستال بالاس ونوتنغهام فورست للظهور في البطولات الأوروبية، سواء عبر التتويج بدوري المؤتمر أو الدوري الأوروبي.

ويؤكد هذا السيناريو تحولًا اقتصاديًا ورياضيًا كبيرًا، حيث يؤدي إلى زيادة عوائد الأندية الإنجليزية من البث التلفزيوني والجوائز المالية، مقابل اتساع الفجوة مع الدوريات الأخرى مثل الإسباني والإيطالي، إضافة إلى تعزيز قدرة الأندية على استقطاب أبرز اللاعبين.

ويفرض هذا التوسع المحتمل تحديات تنظيمية، أبرزها ضغط المباريات على الأندية الإنجليزية، في ظل المشاركة المكثفة في المسابقات القارية، وهو ما قد يدفع إلى إعادة النظر في شكل الروزنامة المحلية مستقبلاً.