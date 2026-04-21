تسديدة مبابي تصيب فينيسيوس في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

شهدت الحصة التدريبية الأخيرة لفريق ريال مدريد، استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، لقطة غير معتادة بعدما أصابت تسديدة من كيليان مبابي زميله فينيسيوس جونيور خلال المران.

وقعت اللقطة أثناء فقرة «الروندو»، التي تعتمد على تناقل الكرة بسرعة في مساحات ضيقة، حيث حاول مبابي تمرير الكرة، لكنه أخطأ في تقدير القوة والاتجاه، لتصطدم الكرة بشكل مباشر في فينيسيوس.

انحنى اللاعب البرازيلي متأثرًا بالألم، وتوقف التدريب لثوانٍ، وأظهرت الكاميرات ردود فعل أوريليان تشواميني وترينت ألكسندر أرنولد، اللذين أغمضا أعينهما بشكل عفوي وانكمشا، وكأنهما شعرا بنفس قوة الضربة.

وسارع مبابي بالاعتذار لزميله، وحرص على الاطمئنان عليه، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته بشكل طبيعي استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويلتقي ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الثلاثاء في تمام الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الدوري الإسباني.