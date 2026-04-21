قمة عربية في دبي تحدد المتأهل لنهائي آسيا 2

يستضيف ملعب زعبيل في مدينة دبي مواجهة عربية خالصة تجمع بين النصر، والأهلي القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، مساء يوم غدٍ الأربعاء.

ويأمل كل فريق في مواصلة مشواره في البطولة وبلوغ المباراة النهائية، لضرب موعد مع جامبا أوساكا الياباني، الذي حجز أولى بطاقتي التأهل في وقت سابق.

وتأهل الأهلي القطري إلى هذه المرحلة بعد فوزه على الحسين إربد الأردني بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة، فيما حقق النصر فوزًا كبيرًا على نظيره الوصل بنتيجة 4-0.

مهمة النصر لن تكون سهلة أمام الأهلي القطري، رغم احتلال الأخير المركز التاسع في دوري نجوم قطر، وابتعاده عن المنافسة المحلية، إلا أنه أثبت قدرته التنافسية خلال مشواره الآسيوي، سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية.

وباستثناء السد، تميل نتائج النصر أمام الفرق القطرية لصالحه، حيث حقق انتصارات على الغرافة والعربي والريان، فيما يبقى السجل متكافئًا أمام السد، بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم لكل فريق.

ويدرك فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أن بلوغ هذه المرحلة يتطلب تركيزًا كبيرًا وتقليل الأخطاء، خاصة أنه سبق أن ودع البطولات الآسيوية من هذا الدور مع الهلال السعودي أمام العين والأهلي السعودي.

ويبدو شهر أبريل/نيسان حاسمًا في مشوار النصر، إذ يسعى لحسم التأهل إلى النهائي القاري المقرر في 16 مايو/أيار، إلى جانب مواجهة قوية أمام الأهلي السعودي في الدوري، قد تمنحه دفعة كبيرة نحو اللقب.

وقام جيسوس بإراحة عدد من عناصره الأساسية، خلال مواجهة الوصل، تحضيرًا للقاء المرتقب أمام الأهلي القطري، الذي يقوده المدرب الوطني يونس علي، ويضم لاعبين مميزين مثل الألماني جوليان دراكسلر، والهولندي ميشيل فلاب، والسويدي الشاب روبن تيهي.

كما يضم الأهلي القطري لاعبين يمتلكون خبرة بالدوري السعودي، أبرزهم المغربي إدريس فتوحي، الذي سبق له اللعب في صفوف الأهلي السعودي، إضافة إلى النيجيري ويليام تروست إيكونج.