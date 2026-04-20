سيناريو إماراتي مقترح لتوزيع المقاعد الآسيوية على أنديتنا

بدأ سيناريوهات توزيع المقاعد القارية على الأندية الإماراتية في الموسم المقبل، وذلك في ظل التعديلات المرتقبة على نظام البطولات الآسيوية، وزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى 32 نادٍ بداية من موسم 2026-2027، بواقع 16 نادياً من كل من منطقتي الغرب والشرق الآسيوي.



وبحسب التوجه الجديد من قبل الاتحاد الآسيوي للكرة، ستحصل أندية الإمارات على 3 مقاعد مباشرة في دوري النخبة، إضافة إلى مقعد في الدور التمهيدي، إلى جانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا الثاني، مع أفضلية إضافية تتمثل في انتقال الفريق الخاسر في الدور التمهيدي للنخبة مباشرة إلى بطولة آسيا الثانية.



ويتطلب التوجه الآسيوي الجديد، ترتيبات مقترحة بمنح المقاعد الثلاثة المباشرة في النخبة إلى بطل ووصيف دوري أدنوك للمحترفين، ومعهما بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما يخوض صاحب المركز الثالث في الدوري الدور التمهيدي، في حال لم يكن بطل الكأس ضمن الثلاثة الأوائل.



وفي حال نجح العين في الجمع بين لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة خلال الموسم الجاري، فإنه سيشارك بصفته بطلاً للكأس، على أن يتأهل وصيف وثالث الدوري مباشرة إلى النخبة، بينما يخوض صاحب المركز الرابع الدور التمهيدي، ويذهب المقعد الخامس إلى صاحب المركز الخامس في الدوري الإماراتي للمشاركة في دوري أبطال آسيا الثاني.