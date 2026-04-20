«الآسيوية» تؤجل مواجهة شباب الأهلي وخورفكان في الدوري



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، تأجيل مباراة شباب الأهلي وضيفه خورفكان ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، لتقام يوم 29 أبريل الجاري على إستاد راشد، بدلاً من موعدها السابق الخميس المقبل. وجاء قرار التأجيل عقب تأهل شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستعد «الفرسان» لمواجهة قوية أمام فريق ماتشيدا الياباني مساء غدٍ الثلاثاء في مدينة جدة.



وتكشف الأرقام التاريخية عن تفوق واضح لشباب الأهلي في مواجهاته أمام خورفكان، إذ التقى الفريقان في 13 مباراة سابقة ضمن الدوري، حقق خلالها «الفرسان» الفوز في 11 مباراة، مقابل تعادلين، دون أي انتصار لخورفكان، مع تسجيل 32 هدفاً لشباب الأهلي مقابل 12 هدفاً لمنافسه.



ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 52 نقطة، فيما يحتل خورفكان المركز التاسع برصيد 24 نقطة، ما يمنح اللقاء المنتظر أهمية إضافية في صراع المراكز خلال الجولات الحاسمة من الموسم.