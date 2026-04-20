توجه آسيوي بزيادة مقاعد الأندية الإماراتية في أبطال آسيا للنخبة

يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعتماد نظام جديد ومثير لتوزيع مقاعد بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني، بداية من موسم 2026-2027، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل ملامح المنافسة القارية، بعد قرار زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة النخبة من 24 إلى 32 نادياً.



وبحسب التوجهات الجديدة، تتصدر أندية السعودية واليابان المشهد بحصولها على 3 مقاعد مباشرة في دوري النخبة، إلى جانب مقعدين عبر الملحق، فضلاً عن مقعد مباشر في البطولة الآسيوية الثانية.



وفي الفئة التالية، تحظى أندية الإمارات وكوريا الجنوبية بـ3 مقاعد مباشرة ومقعد ملحق في النخبة، إضافة إلى مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا الثاني، في تأكيد على استمرارية حضورهما القوي قارياً.



أما أندية قطر وتايلاند، فتنال 3 مقاعد مباشرة في النخبة، مع مقعد مباشر واحد في البطولة الثانية، بينما تحصل أندية الصين وإيران على مقعدين مباشرين في النخبة، إلى جانب مقعد مباشر في آسيا الثاني.



وفي توزيع يعكس تدرج القوة التنافسية، تنال أندية أوزبكستان وأستراليا مقعداً مباشراً وآخر في الملحق للنخبة، بالإضافة إلى مقعد مباشر في البطولة الثانية، في حين تحصل أندية العراق وماليزيا على مقعد مباشر واحد في كل من البطولتين.



أما أندية الأردن وفيتنام، فسيكون نصيبها مقعداً في ملحق النخبة، إلى جانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا الثاني، وتحمل هذه التعديلات المرتقبة ملامح مرحلة جديدة في كرة القدم الآسيوية، حيث ترتفع حدة المنافسة وتزداد فرص الاحتكاك القاري، ما ينذر بمواسم أكثر إثارة وصراعاً على القمة بين كبار القارة.