سوزا: طموح شباب الأهلي الآسيوي لا يتوقف عند المربع الذهبي

أعرب باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، عن فخره واعتزازه الكبيرين بتمثيل دولة الإمارات في هذه المرحلة المتقدمة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيداً بالجهود الاستثنائية التي بذلها اللاعبون للوصول إلى مربع الكبار.



جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الغد أمام ماتشيدا الياباني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث قال سوزا: «وجودنا ضمن أفضل أربعة فرق في البطولة يمثل مصدر فخر كبيراً لنا، ولكن مسيرتنا يجب ألا تتوقف عند هذه النقطة، نحن هنا لنواصل المنافسة ونتقدم خطوة جديدة نحو اللقب».



وأبدى سوزا سعادته الشخصية بتشكيلة فريقه التي تضم أكثر من عشرة لاعبين تبلغ أعمارهم 22 عاماً أو أقل، والذين يخوضون غمار هذه البطولة للمرة الأولى، مؤكداً أن هذه التجربة تمنحهم حافزاً إضافياً للظهور بشكل مميز أمام منافسين من مدارس كروية مختلفة.



وعن المنافس، أوضح سوزا أن المواجهة لن تكون سهلة، قائلاً: «سنواجه منافساً قوياً ومختلفاً تماماً عن الفرق التي قابلناها سابقاً، فهو من الفرق المرشحة لنيل اللقب، والكرة اليابانية تُعد مثالاً يُحتذى به في التطور، وماتشيدا يمتلك كفاءة هجومية عالية ولاعبين متطورين فردياً، فضلاً عن التزامهم التكتيكي في الشق الدفاعي وقوتهم في المرتدات».



واختتم: «هذا تحدٍ كبير لنا لنكون أنداداً أقوياء، يجب أن نخلق لهم المشاكل ونشكل خطورة على مرماهم، ونحتاج إلى تركيز عالٍ وإلهام كبير في صناعة الفرص وترجمتها إلى أهداف لنتمكن من خطف بطاقة التأهل».



ومن جانبه، أرجع حمد المقبالي حارس مرمى شباب الأهلي، وصول الفريق إلى هذه المرحلة الآسيوية إلى عزيمة زملائه اللاعبين، والعمل الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني وإدارة النادي في التهيئة النفسية والبدنية.



وقال: «سنقاتل من أجل الاستمرار في البطولة لأبعد مدى، ونحن ندرك جيداً ظروف البطولة وضغط المباريات، واستغللنا أمس في الاستشفاء، ونعود للملعب اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة والتعرف على نقاط قوة وضعف المنافس لندخل المباراة بأتم الجاهزية».



واختتم المقبالي حديثه بثقة قائلاً: «تركيزي الدائم ينصب على مساعدة فريقي لتحقيق الفوز، وأنا واثق من قدراتي إذا وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، ولكننا كفريق نفضل ونطمح لحسم المواجهة في وقتها الأصلي، رغم إدراكنا التام لقوة الفريق المنافس».