نجم ليفربول: الانتصارات الصعبة لها طعم مختلف

اعترف المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب وسط ليفربول، بأن الفوز على إيفرتون 2-1 في ديربي ميرسيسايد، بهدف قاتل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، كان له طعم أفضل من الانتصارات السهلة.

وتقدم فريق المدرب آرني سلوت بهدف النجم المصري محمد صلاح في الشوط الأول، ثم أدرك إيفرتون التعادل عبر بيتو، قبل أن يقتنص المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هدف الفوز برأسية قاتلة في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي شهدت إضافة 11 دقيقة كوقت بدل ضائع نتيجة إصابات قوية للحارس جيورجي مامارداشفيلي والمهاجم بيتو.

وعلق سوبوسلاي على هذا السيناريو قائلًا: "أفضل الفوز بهذه الطريقة على الفوز بنتيجة 3-0 أو ما شابه. أعتقد أن هذا أكثر إمتاعًا للمشاهدة بالنسبة لمشجعي كلا الفريقين. في النهاية، ربما كان إيفرتون الطرف غير المحظوظ، لكننا سعداء بحصد النقاط الثلاث".

وأضاف قائد المنتخب المجري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: "لقد كان شعورًا مذهلًا، الفوز بالديربي في الثانية الأخيرة هو كل ما يمكننا طلبه. نحن سعداء لبعضنا البعض وللجماهير أيضًا، لأننا نعرف ما يعنيه الديربي لهم ولنا".

وعزز هذا الفوز موقف ليفربول في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث وسع الفارق إلى سبع نقاط مع تشيلسي، صاحب المركز السادس، قبل خمس جولات من النهاية.

وعن تطلعات الفريق، قال سوبوسلاي: "الفوز يغير المزاج دائمًا، لكن علينا البقاء متواضعين ومواصلة العمل الجاد يوميًا. يجب أن نستمر في القتال من أجل مراكز دوري الأبطال، وتنتظرنا مباريات صعبة أمام فرق قريبة منا مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا وكريستال بالاس".

وفيما يخص مستقبله مع ليفربول، قال سوبوسلاي: "لا يوجد تقدم حقيقي، لذا لا يمكنني قول أي شيء جديد عن وضع عقدي، أركز حاليًا على المباريات المتبقية".

وتابع: "بالطبع أرى نفسي هنا على المدى الطويل، ولكن كما قلت، الأمر لم يعد بيدي حقًا. أنا أحب التواجد هنا وقد قلت ذلك مرات عديدة، وأشعر بالاسترخاء التام. لدينا خمس مباريات متبقية، ثم سأحصل على قسط كبير من الراحة بعد الفترة الدولية، وبعدها سنرى ما سيحدث".