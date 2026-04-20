روني يهاجم جماهير أرسنال.. وأوديغارد يراهن على العودة

أكد النرويجي مارتن أوديغارد، قائد نادي أرسنال، أن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال مفتوحًا، رغم سيطرة مانشستر سيتي على السباق بعد فوزه على فريقه 2-1 مساء الأحد على ملعب الاتحاد.

ويواجه أرسنال خطر فقدان الصدارة التي تربع عليها لمدة 200 يوم، حيث إن فوز مانشستر سيتي على بيرنلي يوم الأربعاء المقبل سيمنح فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا القمة بفارق الأهداف، مع تبقي خمس مباريات فقط على نهاية الموسم.

وحث أوديغارد زملاءه على النهوض سريعًا قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل.

وقال اللاعب النرويجي: "يجب أن نستمر في المضي قدمًا، كان من المتوقع دائمًا أن يستمر الصراع حتى النهاية، لذا علينا مواصلة العمل الجاد والتماسك سويًا".

وأضاف: "نحن نتطلع الآن للمباراة القادمة للتعافي، لقد صنعنا بعض الفرص الكبيرة جدًا أمام مانشستر سيتي، وهناك بعض الإيجابيات التي يمكن البناء عليها".

وأشار القائد النرويجي: "الأمر محبط في الوقت الحالي، لكننا سنحلل ما حدث. المنافسة لا تزال قائمة، وهذا هو الجزء الأفضل من الموسم".

من جانبه، وجه واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، انتقادات لرد فعل بعض جماهير أرسنال التي أطلقت صافرات الاستهجان في مباريات سابقة.

وقال روني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: "جماهير أرسنال بحاجة لأن تكون أفضل، لقد رأيتهم يطلقون صافرات الاستهجان ضد الفريق مؤخرًا".

وأوضح روني: "لقد كان أرسنال رائعًا طوال الموسم، وهم يمرون الآن بفترة من تراجع النتائج، ويجب على المشجعين فهم مدى أهمية دعمهم للاعبين ومدى تأثير ذلك في مساعدتهم".

وأكد: "هؤلاء اللاعبون بذلوا جهدًا شاقًا للوصول إلى هذا المركز، وتعرضهم للصافرات بعد خسارة مباراة سيؤلمهم بكل تأكيد. لكي يفوز أرسنال بالدوري، يجب على الجماهير لعب دورها والوقوف خلف الفريق".