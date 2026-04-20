«كلاسيكو مايو».. برشلونة يقترب من معادلة الكفة التاريخية أمام ريال مدريد

يدخل فريق برشلونة المرحلة الأخيرة من الموسم وهو على أعتاب فرصة مزدوجة، إذ يقترب من معادلة التفوق التاريخي أمام ريال مدريد، مع إمكانية حسم لقب الدوري الإسباني خلال مواجهة «الكلاسيكو» المرتقبة يوم 10 مايو المقبل على ملعب «كامب نو».

ويمتلك برشلونة فرصة رفع رصيده إلى 106 انتصارات في تاريخ مواجهاته المباشرة أمام ريال مدريد، حال تحقيق الفوز في اللقاء المنتظر، وهو رقم كفيل بتعديل الكفة بين الطرفين، إلى جانب إمكانية حسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي إذا سارت النتائج وفق التوقعات، خاصة في ظل تقدمه بفارق قد يصل إلى 9 نقاط.

يمنح سيناريو الفوز برشلونة فرصة التتويج باللقب على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، في مباراة تتجاوز أهميتها حدود النقاط الثلاث، إذ يقترب النادي الكتالوني من الوصول إلى 104 ألقاب رسمية، ليصبح على بعد لقبين فقط من رصيد ريال مدريد البالغ 106 ألقاب.

ويعتمد برشلونة في تقليص الفارق على نتائجه في البطولات المحلية، خاصة بعد تفوقه في كأس ملك إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تقليص الفجوة مع الميرنغي، رغم استمرار تفوق ريال مدريد في بطولات الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ينتظر برشلونة فرصة جديدة لمواصلة تقليص الفارق، إذ تمثل بطولة كأس السوبر الإسباني المقبلة محطة مهمة، حال التتويج بالدوري، ما يفتح الباب أمام إمكانية الوصول إلى نفس عدد الألقاب التاريخية، وإنهاء تفوق ريال مدريد على مستوى إجمالي البطولات.