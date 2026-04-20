بعثة «نصر المستقبل» تغادر إلى مدريد ضمن برنامج احترافي لتطوير المواهب

غادرت بعثة «نصر المستقبل»، صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لبدء برنامج معايشة فنية متقدمة بالتعاون مع مؤسسة «NextEra Sport»، وذلك خلال الفترة من 20 أبريل وحتى 4 مايو المقبل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية واستراتيجية شركة النصر لكرة القدم، الهادفة إلى تطوير وصقل مواهب الأكاديمية، خاصة لاعبي المنتخبات الوطنية في المراحل السنية، من خلال منحهم فرصة الاحتكاك المباشر بالمدارس الكروية الأوروبية، واكتساب خبرات ميدانية في بيئة تنافسية متقدمة، بما يعزز بناء جيل كروي واعد وفق أعلى المعايير الاحترافية، ويدعم مسيرة النادي والمنتخبات الوطنية.

وتضم القائمة 5 من أبرز لاعبي أكاديمية النصر، الذين يمثلون «العميد» في المنتخبات الوطنية، وهم: أحمد رائد (2005)، محمد جمال (2008)، إلياس سعيد (2009)، عمر أحمد (2010)، مايد الفلاسي (2010)، ويرافقهم الإداري الكابتن عثمان المرزوقي.

برنامج متكامل

وسيُقام البرنامج في منطقة «ألكوبينداس» بالعاصمة مدريد، حيث يخضع اللاعبون لتدريبات يومية مكثفة تشمل الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب خوض مباريات ودية أمام فرق إسبانية، بما يمنح الأجهزة الفنية فرصة تقييم مستوياتهم في أجواء تنافسية متنوعة.

كما يتضمن البرنامج جلسات تطوير فردي في مراكز متخصصة، ضمن منظومة إعداد متكاملة صباحًا ومساءً.