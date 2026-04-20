خروج دوري أبطال أوروبا يهدد خطط برشلونة في سوق الانتقالات

فقد نادي برشلونة جزءًا مهمًا من موارده المالية بعد خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يضع خططه في سوق الانتقالات الصيفية في خطر، في ظل اعتماده على عوائد البطولة لدعم ميزانيته.

ويعاني النادي الكتالوني من وضع مالي محدود، ورغم ذلك كان قد وضع في حساباته الوصول على الأقل إلى الدور ربع النهائي ضمن تخطيطه المالي للموسم، وهو ما تحقق بالفعل، لكن الخروج أمام أتلتيكو مدريد حرمه من تحقيق أي عوائد إضافية خارج ما تم إدراجه مسبقًا في الميزانية.

وكشف تقرير نشرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، ونقله موقع «برشلونة يونيفرسال»، أن النادي خسر فرصة الحصول على مكافآت مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي، حيث كان بإمكانه إضافة 15 مليون يورو في حال بلوغ نصف النهائي، و18.5 مليون يورو عند الوصول إلى النهائي، إلى جانب 6.5 مليون يورو في حال التتويج باللقب.

وتصل قيمة العوائد التي فقدها برشلونة إلى نحو 40 مليون يورو، وهي أموال كان يمكن أن توجه لدعم صفقاته خلال فترة الانتقالات، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى تعزيزات عدة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبلغت إجمالي إيرادات برشلونة من مشاركته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم نحو 100.34 مليون يورو، إلا أن هذا الرقم كان مدرجًا بالفعل ضمن الميزانية السنوية، ما يعني عدم وجود فائض مالي يمكن استثماره في تدعيم الفريق.

ويضع هذا الوضع إدارة برشلونة أمام تحديات إضافية، خاصة مع توجه النادي لتنفيذ خطة تعاقدات تتراوح قيمتها بين 80 و90 مليون يورو، تشمل التعاقد مع مهاجم «سوبر»، ومدافع جديد يقود المنظومة الدفاعية.