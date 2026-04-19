ثلاثي الرعب يقود «البافاري» للقب «البوندسليغا» الـ 35

بفضل ثلاثي هجومي مرعب مكون من الإنجليزي هاري كين والفرنسي ميكايل أوليسيه والكولومبي لويس دياز، حسم بايرن ميونيخ «البافاري» لقب الدوري الألماني «البوندسليغا» لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه، قبل أربع مراحل من ختام الموسم، بعد فوزه على ضيفه شتوتغارت 4-2 اليوم الأحد على ملعب أليانز أرينا في المرحلة 30، مُكملاً بذلك أسبوعه المثالي. وكان بايرن الذي ينافس للتتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، بلغ نصف نهائي المسابقة القارية الأم بإقصائه ريال مدريد الإسباني، قبل مواجهة باير ليفركوزن في نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية.



ومنذ ثنائية بوروسيا دورتموند في عامي 2011 و2012، أحرز بايرن 13 من آخر 14 لقباً للدوري، أما اللقب الوحيد الذي أفلت منه، فكان من نصيب باير ليفركوزن، بعد موسم استثنائي أنهاه من دون أي هزيمة خلال 34 مرحلة من البوندسليغا، وهو إنجاز لم يحققه أي نادٍ ألماني آخر، بما في ذلك بايرن.



ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول، بعيداً بـ15 نقطة عن بوروسيا دورتموند الثاني الذي سقط أمام مضيفه هوفنهايم 1-2. وفي الموسم الماضي، تُوّج الفريق البافاري قبل ثلاث مراحل من الختام.

في دوري هذا الموسم، لم يُهزم لاعبو المدرب البلجيكي كومباني سوى مرة واحدة هذا الموسم، وكانت على أرضهم أمام أوغسبورغ في يناير الماضي.



ولا تزال أمام الفريق البافاري أرقام قياسية يمكن تحطيمها حتى المرحلة 34، ففي حال فوزهم في مبارياتهم الأربع المتبقية أمام ماينتس، هايدنهايم، فولفسبورغ وكولن، يمكنهم معادلة الرقم القياسي للنقاط في موسم واحد من البوندسليغا، الذي سجله بايرن بقيادة يوب هاينكس في موسم 2012-2013.

وبقوة هجومية استثنائية انطلقت منذ المرحلة الأولى أمام لايبزيغ 6-0، حطم بايرن بالفعل رقم الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري 109 أهداف بعد 30 مرحلة، مقابل 101 سابقاً في 1971-1972، كما حطّم رقمه القياسي السابق في عدد الأهداف خلال موسم واحد في مختلف المسابقات 161 هدفاً مقابل 159 في 2019/20.



