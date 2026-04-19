هستيريا جماهيرية تلاحق حافلة النصر بسبب رونالدو «فيديو»

شهد محيط ملعب زعبيل لحظات استثنائية من الحماس والهستيريا الجماهيرية، حيث احتشدت الجماهير بأعداد غفيرة، واصطفّت في طوابير طويلة تترقب اللحظة التي يظهر فيها كريستيانو رونالدو متجهاً نحو حافلة النصر. ومع اقتراب خروج الحافلة، ارتفعت الهتافات بشكل جنوني، ودوّى اسم رونالدو في الأرجاء، في مشهد يعكس حجم الشعبية الطاغية التي يتمتع بها النجم البرتغالي. اندفعت الجماهير خلف الحافلة في حالة من الشغف العارم، محاولة الاقتراب والتلويح والتقاط الصور، وسط أجواء مفعمة بالإثارة.

ولم يكن هذا الحضور الجماهيري الكبير مقتصراً على محيط الملعب فقط، بل امتد إلى المدرجات التي امتلأت عن آخرها لمتابعة مواجهة الوصل والنصر السعودي، في ليلة كروية مميزة. ونجح النصر في حسم اللقاء بأداء قوي، وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بفوزه برباعية نظيفة، سجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 11، وأضاف إينيغو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 13، قبل أن يعزز عبد الإله العمري النتيجة في الدقيقة 27، واختتم ساديو ماني الرباعية في الدقيقة 80.



