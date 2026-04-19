الوصل يودع الآسيوية بخسارة رباعية أمام النصر السعودي



ودع الوصل دوري أبطال آسيا 2 من دور ربع النهائي عقب خسارته أمام النصر السعودي 0-4 على ملعب استاد زعبيل، مساء اليوم، بعد مواجهة قوية تابعها جمهور غفير، انتزع خلالها النصر الأفضلية، وترجم جهوده إلى أهداف حملت توقيع كريستيانو رونالدو «ق 11»، اينيغو مارتينيز «ق 13»، عبد الإله العمري «ق27»، ساديو ماني «ق 80»، ليقابل النصر في مرحلة نصف النهائي، الفائز من لقاء الحسين الأردني والأهلي القطري، الذي ينطلق عند الحادية عشرة مساء اليوم على ذات الملعب.



وحسم النصر النتيجة في الشوط الأول بثلاثية، بعد أن استفاد من تراجع الوصل إلى منطقته الدفاعية منذ صافرة البداية، في محاولة منه لحماية مرماه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، لكن أسلوبه ارتد عليه، ومنح النصر الأفضلية، ليفتتح الأهداف مبكراً عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 11، ليفرض قبضته على المباراة حتى نجح في إضافة هدفه الثاني بواسطة اينيغو مارتينيز عند الدقيقة 23، وبعد الهدف تحرر الوصل من طريقته الدفاعية، وحاول تعديل النتيجة بالعودة إلى الشق الهجومي، لكن شباكه استقبلت هدفاً ثالثاً حمل توقيع عبد الإله العمري في الدقيقة 27



وعاد الوصل في الحصة الثانية بمستوى أفضل، بعد أن استشعر خطورة الموقف، وضغط على مرمى النصر ليهدر عدداً من السوانح، الشيء الذي أسهم في رفع المستوى الفني للقاء وسط دعم كبير من الجماهير، بينما لم تتوقف محاولات النصر عن إضافة المزيد من الأهداف، وأهدر له رونالدو هدفاً محققاً بضربة رأسية علت العارضة، وغادر بعدها أرضية الملعب.



ومع تقدم دقائق اللعب اشتعل حماس اللقاء مع رغبة كل فريق في بلوغ الشباك خصوصاً الوصل الذي حاول جاهداً تعديل النتيجة، وتصحيح الأخطاء، وهدد مرمى النصر بكرات عدة منها تسديدة سياكا، التي أبعدها المدافع إلى ركنية، حتى عاد الفريق الضيف، وتمكن من تعزز تقدمه بهدف رابع عن طريق نجمه ساديو ماني في الدقيقة 80، والذي انتهت عليه تفاصيل اللقاء.