ماكس فوش يحرق بطاقته الصفراء في مباراة خيرية مثيرة

في مشهد غير مألوف، حتى على ملاعب كرة القدم الترفيهية، خطف نجم يوتيوب ماكس فوش، الأضواء خلال مباراة سايدمن الخيرية، التي أُقيمت على ملعب ويمبلي، بعدما أقدم على إشعال النار في بطاقة صفراء أشهرها في وجهه الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز مارك كلاتنبرغ.



والواقعة التي أذهلت أكثر من 1.6 مليون مشاهد عبر البث المباشر، إضافة إلى الجماهير الحاضرة في المدرجات، جاءت في الشوط الثاني من مواجهة فريق يوتيوب أولستارز ضد فريق سايدمن، حين ارتكب فوش مخالفة ضد نجم الإنترنت مارلون غارسيا، ليُشهر الحكم بطاقته الصفراء.



ولكن بدلاً من الالتزام بالاعتراض التقليدي، فاجأ فوش الجميع بسحب البطاقة من يد كلاتنبرغ، ورفعها أمام الكاميرات والجماهير، قبل أن يشعلها في لقطة مسرحية غير متوقعة.

وقال فوش لاحقاً: «كان لدي ستة أيام لأفكر في الفكرة، وجربت الأمر في المنزل، ونجح بنسبة 50 % تقريباً». وأشارت صحفية «ديلي ميل»، إلى أن فوش يعرف بأسلوبه الاستعراضي في التعامل مع البطاقات التحكيمية، إذ سبق له أن نفذ مواقف مشابهة، بينها تمزيق بطاقة صفراء في العام الماضي باستخدام آلة تمزيق ورق، إضافة إلى واقعة سابقة استخدم فيها خدعة أوراق ضد كلاتنبرغ نفسه في لعبة «أونو» قبل عامين.



ورغم هذه اللقطة الغريبة، واصل فوش تأثيره في المباراة، التي انتهت بالتعادل 10-10، قبل أن تحسم بركلات الترجيح لصالح فريق أولستارز بنتيجة 4-1، حيث سجل فوش ركلته بنجاح، بينما خسر فريق سايدمن المواجهة.



وتأتي المباراة ضمن النسخة الأحدث من الحدث الخيري الشهير الذي جمع هذا العام أكثر من 6.2 ملايين جنيه إسترليني لصالح مؤسسات خيرية، وشهد حضوراً جماهيرياً كامل العدد، خلال ساعتين ونصف فقط من طرح التذاكر.

كما تخلل الحدث عرض موسيقي في الشوط الأول، قدمه مغني الراب تيني تيمبا، إلى جانب مشاركة عدد من أبرز صناع المحتوى الرقمي في العالم، في مباراة باتت تجمع بين كرة القدم والترفيه الرقمي في قالب واحد.