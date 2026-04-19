شباب الأهلي ثاني نادٍ إماراتي يصل إلى نصف النهائي أكثر من مرة بعد العين

اختتمت منافسات الدور ربع النهائي من نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 في جدة، بعدما استمتع المشجعون بأربع مباريات مثيرة، وشهدت المرحلة فرحة للفرق المتأهلة، في حين تبددت آمال الفرق، التي ودعت المنافسة.



وبلغ شباب الأهلي بفوزه على بوريرام يونايتد، الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2015، وأصبح ثاني نادٍ إماراتي يصل إلى هذا الدور أكثر من مرة بعد العين 5 مرات، فيما حقق ماتشيدا زيلفيا خمسة من أصل سبعة انتصارات هذا الموسم في مباريات استحوذ فيها على الكرة بنسبة أقل، حيث بلغت نسبة استحواذه 36.7 % فقط أمام الاتحاد السعودي، وفي مواجهة دور الـ16 أمام غانغوون امتلك الفريق الياباني الكرة بنسبة 38 %، ولكن أسلوبه أثبت فعاليته، إذ بات الآن على بعد مباراتين فقط من التتويج باللقب في أول مشاركة له.



وتأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي، بعدما سبق له تحقيق ذلك مرة واحدة فقط في مشاركاته الـ12 السابقة في البطولة عام 2012، ويعد حامل اللقب رابع نادٍ سعودي يبلغ هذا الدور في موسمين متتاليين بعد الاتحاد والهلال والنصر.



وبتأهل فيسيل كوبي وماتشيدا زيلفيا تعد هذه المرة الثانية فقط في تاريخ البطولة، التي يبلغ فيها فريقان من اليابان الدور قبل النهائي، وذلك بعد نسخة 2008 عندما وصل غامبا أوساكا وأوراوا ريد دايموندز إلى هذه المرحلة،



فيما أسهم غالينو في 12 هدفاً خلال 13 مباراة مع الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة، بتسجيل 6 أهداف، وصناعة مثلها، وبفارق مساهمة واحدة فقط أقل من إجمالي مساهماته التهديفية في جميع المسابقات الأخرى هذا الموسم، والتي بلغت 13 مساهمة، خلال 39 مباراة في دوري المحترفين السعودي وكأس الملك وكأس السوبر وكأس القارات.



وسجل بيتر زولج، لاعب بوريرام يونايتد، هدفاً في مرماه وآخر لفريقه خلال الخسارة 2-3 أمام شباب الأهلي، ليصبح أول لاعب يحقق ذلك منذ ديفيد موبيرغ كارلسون مع أوراوا ريد دايموندز أمام ليون سيتي سايلرز في أبريل 2022، وكان آخر لاعب فعل ذلك في مباراة إقصائية هو بافيتيمبي غوميز مع الهلال في ذهاب قبل نهائي نسخة 2019 أمام السد القطري.



ويعد الأهلي الفريق الوحيد بين أندية الدور قبل النهائي، الذي سبق له التتويج باللقب، ويسعى لتكرار إنجاز الاتحاد بالفوز بالبطولة مرتين متتاليتين، لكنه سيصطدم بفيـسيل كوبي في قبل النهائي يوم الاثنين.

في حين قد يكون مشوار السد قد انتهى، لكنه ترك بصمته في البطولة بعدما سجل في جميع مبارياته العشر، بل إن الفريق نجح في التسجيل في كل مباراة خاضها في البطولة خلال الموسمين الماضيين.