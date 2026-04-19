بقرار انضباطي.. تأجيل حسم درع الدوري القطري بقبول احتجاج الشمال

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم قبول الاحتجاج المقدم من نادي الشمال ضد مشاركة أحد لاعبي نادي قطر في المواجهة المؤجلة من الجولة 17 ضمن دوري نجوم بنك الدوحة، التي أُقيمت في 13 أبريل الجاري.



وقررت اللجنة اعتماد فوز الشمال بنتيجة 3-0 إدارياً، إلى جانب فرض غرامة مالية على نادي قطر بقيمة 10 آلاف ريال قطري، بعد ثبوت مخالفة نظام مشاركة اللاعبين خلال اللقاء.

واستند القرار إلى المادة «15/أولاً/2» من لائحة أوضاع اللاعبين للموسم الرياضي 2025-2026، التي تنص على أنه في حال حصول أحد اللاعبين المحترفين الأجانب الستة على بطاقة حمراء أثناء وجودهم داخل أرض الملعب، لا يجوز تعويضه بلاعب أجنبي آخر بدلاً من أحد اللاعبين المواطنين أو المقيمين، على أن يكمل الفريق المباراة بخمسة لاعبين أجانب فقط.



كما استندت اللجنة إلى المادة «61/1/ب»، التي تقضي باعتبار الفريق خاسراً في حال ارتكابه مخالفة تتعلق بنظام المشاركة المعتمد، مع فرض غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال قطري.

ويأتي هذا القرار ليؤكد تشدد الجهات التنظيمية في تطبيق اللوائح، وضمان تكافؤ الفرص بين الأندية في المسابقات المحلية.



وصدر القرار على خلفية مشاركة لاعب نادي قطر المحترف فرانكو روسو بدلاً من أحمد الراوي خلال مباراة الفريقين في دوري نجوم قطر، التي انتهت بفوز نادي قطر 2-0، وهو الفوز الذي أهدى اللقب لنادي السد أثناء مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.



وبذلك يتأجل حسم لقب الدوري القطري حتى يوم 27 أبريل الجاري، بلقاء السد والشمال ضمن المرحلة 22 الأخيرة، حيث صار رصيد نادي الشمال 40 نقطة في المركز الثاني، خلف السد برصيد 42 نقطة.