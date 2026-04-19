سوزا يرد على الانتقادات: قرارات التحكيم وراء بقائي على دكة شباب الأهلي

أعرب باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، لمواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني، مشيداً بالأداء الهجومي الذي قدمه لاعبوه خلال الأدوار الإقصائية المقامة حالياً في جدة. وقال سوزا: نقدم كرة قدم هجومية بهدف تسجيل المزيد من الأهداف، ونجحنا في صناعة عدد كبير من الفرص، في إشارة إلى النهج الذي اعتمده الفريق خلال المواجهات الحاسمة.



وعن الفوز الصعب الذي تحقق على حساب بوريرام يونايتد بنتيجة 3 ـ 2 في الدور ربع النهائي، أوضح المدرب البرتغالي: للأسف لم نحافظ على تقدمنا بهدفين نظيفين، وسمحنا للمنافس بالعودة وتسجيل هدفين.



وأضاف: أحد هدفي الفريق التايلاندي لم يكن عادلاً، إذ كان من المفترض إعادة الكرة لنا بعد إخراجها لإصابة لاعب، لكنه استغل الموقف وسجل، وهذا يتعارض مع روح اللعب النظيف.

ورد سوزا على الانتقادات التي طالته بشأن بقائه على دكة البدلاء لفترات طويلة، قائلاً: بقائي بعيداً عن الخط كان بسبب بعض القرارات التحكيمية وظروف المباراة، وليس تقاعساً عن توجيه اللاعبين.



كما نفى أن يكون تراجع شباب الأهلي في الشوط الثاني بدنياً، مشيراً إلى أن المشكلة كانت ذهنية، بقوله: لم تكن لدينا أزمة بدنية، بل فقدنا التركيز في بعض اللحظات، وهو ما منح المنافس فرصة العودة عبر ركلة جزاء وخطأ فردي. وأشاد بدور البدلاء، قائلاً: اللاعبون الذين شاركوا في الشوط الثاني قدموا جهداً كبيراً، وكان لهم دور رئيسي في تسجيل الهدف الثالث وحسم المباراة. وحول المنافسة المقبلة، قال سوزا: نركز حالياً على الاستشفاء بعد مباراة امتدت إلى 120 دقيقة، ولا يشغلني التفكير في النهائي الآن، وأرى أن الأهلي السعودي يملك أفضلية الوصول للمباراة النهائية بحكم الأرض والجمهور.



في المقابل، عبر مارك جاكسون، مدرب بوريرام يونايتد، عن خيبة أمله بعد الخروج من ربع النهائي للموسم الثاني توالياً، مؤكداً أن فريقه عانى أمام قوة شباب الأهلي في الكرات الثابتة. وقال: ما حدث مخيب للغاية، تلقينا الأهداف الثلاثة من ركلات ثابتة، وهو أمر لم نكن نتوقعه، خاصة أننا نتميز في هذا الجانب.



وأضاف: كنا تحت ضغط بعد التأخر بهدفين، ولكن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وعادوا إلى المباراة، وشعرنا أننا قادرون على حسمها، لكن استقبال هدف مبكر في الوقت الإضافي كان محبطاً. وتابع: أعددنا لكل تفاصيل المباراة، بما في ذلك الكرات الثابتة، ولكن المشكلة كانت في فقدان التركيز في لحظات حاسمة، والأمر يتعلق بالعمل الجماعي والانضباط الدفاعي، وهو ما كلفنا الخروج في النهاية.

واختتم جاكسون حديثه بالإشادة بروح لاعبيه، مؤكداً أنهم قدموا مباراة كبيرة رغم الخسارة، وأن الفريق سيعمل على تصحيح الأخطاء في المستقبل.